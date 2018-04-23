Богатирьова впливовіша від Катерини Ющенко, дочка Кучми – від матері
Журнал “Фокус” оприлюднив топ-сотню найвпливовіших жінок України... Спробуйте знайти такий алгоритм, щоб було справедливо і щоб усі ті дами не пересварилися...
|Колаж Фокуса
“Де їх стільки взяли? – здивувалася знайома журналістка, проглядаючи анонси подій для преси на 8 листопада. – Напевне взяли всіх депутаток, прес-секреторок та працівниць виконавчої влади...
Проте діапазон категорій впливових дам – треба віддати належне організаторам рейтингу – виявився досить широкий. Крім політичних та навколовладних діячок, сюди потрапили також тружениці бізнесу й культури, спортсменки, журналістки, модельєрші...
Не знаю, чи пахне тут “джинсою”, але перша десятка найвпливовіших дів України, гадаю, укомплектована більш-менш справедливо, хоча можна сперечатися щодо порядку. Перше місце – поза конкуренцією – посіла Юлія Тимошенко. З цим, напевне, погодяться навіть ті, хто не хоче бачити Юлію Володимирівну прем’єр-міністром.
|Юлія Тимошенко
|Олена Притула
Далі, як на мене, місця розподілилися дещо хаотично, хоча я розумію всю складність завдання, яке постало перед експертами: спробуйте знайти ідеальний алгоритм розподілу місць! Щоб було справедливо і чесно, а головне – щоб усі ті дами не затаїли зла на членів журі, редакцію журналу й одна на одну.
З навколовладного жіноцтва в топ-сотню потрапили заступниця міністра Кабінету міністрів Олена Лукаш (12), радниця Президента України Ксенія Ляпіна (26; місце, гадаю, невиправдано далеке). Серед чиновниць – також заступниця Черновецького Ірена Кільчицька (13), заступниця якогось там міністра Олександра Кужель (24), заступниця міністра фінансів Тетяна Єфименко (59). Низка дам у сотні має яскраве політичне забарвлення: лідерка ПСПУ Наталія Вітренко (22), лідерка НДП Людмила Супрун (31), активістка Литвина Катерина Ващук (44), активістка НУ Лілія Григорович (чому в неї аж 51-е місце?), “регіоналка” Тетяна Засуха (57/58), комуністка Катерина Самойлик (88).
Колишній президент УНІАН та екс-прес-секретар Президента України Ірина Геращенко зайняла 14-у позицію, піднявшись на 12 пунктів порівняно з минулим роком.
|Людмила Янукович
Ціла когорта дам представляє правову систему : уповноважена з прав людини ВР, “регіоналка” Ніна Карпачова (11), заступниця генпрокурора Тетяна Корнякова (21), екс-конституційна суддя Сюзанна Станік (33), голова Вищої ради юстиції Лідія Ізовітова (42), суддя Печерського суду Києва Інна Отрош (60) та ін.
Є тут і представниці всіляких демократично-ринкових фондів та інституцій , щоправда, їх негусто. Наукова керівниця фонду “Демініціативи” Ірина Бекешкіна посіла 38-е місце, директорка Центру перспективних досліджень Віра Нанівська – 50-е. Олену Франчук (17) важко віднести до якоїсь конкретної категорії – вона відома і як донька Кучми, і як дружина Пінчука, і як організаторка фонду “Анти-СНІД”.
|Тетяна Коробова
Прес-секретарки в списку, здається, дві, і обидві пов’язані з Ахметовим: прес-секретар Ахметова Олена Довженко (80/81) та директор зв’язків з громадськістю компанії SCM Наталя Ємченко (89/90). Дві дами представляють Нацраду з телебачення і радіомовлення – Тетяна Лебедєва (54) і Тетяна Мокріді (67).
|Ліна Костенко
Спортивні зірки теж знайшли місце серед найвпливовіших українок: Лілія Подкопаєва (19), Яна Клочкова (27), Ірина Дерюгіна (48), Стелла Захарова (63), Анна Безсонова (76).
Українські бізнес-леді переважно віднесені до другої півсотні найвпливовіших. Але не називатиму їх, аби не бути звинуваченою у просуванні “джинси”.
|Ірина Синявська
Якщо хтось не згоден з позиціями впливових дів, то пред’являти претензії, напевне слід мужчинам-експертам. Серед них (дивіться “Фокус”, №45, 2007 р.) значаться: політик-політолог Дмитро Видрін, банкір-“регіонал” Василь Горбаль, політолог Андрій Єрмолаєв, “мозок” ПР “Василь Кисельов, нашоукраїнець Юрій Ключковський, син міністра юстиції Лавриновича Максим, лідер свого блоку Володимир Литвин, видавець Іван Малкович, бізнесмен Вадим Рабинович, нашоукраїнець Олександр Третьяков, журналіст-політик Андрій Шевченко, телеведучий Савик Шустер та ін. Тож якщо котрась із дам захоче влаштувати розборки, то до кого звертатися, – відомо.
Оксана Охрімчук