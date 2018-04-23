Богатирьова впливовіша від Катерини Ющенко, дочка Кучми – від матері

Журнал “Фокус” оприлюднив на прес-конференції в УНІАН чергову топ-сотню. Цього разу – найвпливовіших жінок України.

“Де їх стільки взяли? – здивувалася знайома журналістка, проглядаючи анонси подій для преси на 8 листопада. – Напевне взяли всіх депутаток, прес-секреторок та працівниць виконавчої влади...

Проте діапазон категорій впливових дам – треба віддати належне організаторам рейтингу – виявився досить широкий. Крім політичних та навколовладних діячок, сюди потрапили також тружениці бізнесу й культури, спортсменки, журналістки, модельєрші...

Не знаю, чи пахне тут “джинсою”, але перша десятка найвпливовіших дів України, гадаю, укомплектована більш-менш справедливо, хоча можна сперечатися щодо порядку. Перше місце – поза конкуренцією – посіла Юлія Тимошенко. З цим, напевне, погодяться навіть ті, хто не хоче бачити Юлію Володимирівну прем’єр-міністром.

Друге місце випало керівниці фракції Партії регіонів Раїсі Богатирьовій – мабуть, для журі момент політичної різноманітності топ-сотні мав деяке значення. Далі йде представниця категорії “дружина” – Катерина Ющенко, яка також відома громадськості як керівник фонду “Україна–3000”. Четверте місце зайняла ще одна дружина (міністра оборони Гриценка) Юлія Мостова, яка, однак, відома і впливова своєю журналістською діяльністю. П’яте місце – у колишньої журналістки і прес-секретарки, а нині політичної діячки Анни Герман. Шосте місце взяла чиновниця – голова Фонду держмайна Валентина Семенюк, відома також своєю активністю в колись впливовій Соціалістичній партії. На сьомому місці ще одна чиновниця – голова Київської обласної адміністрації Віра Ульянченко – дама, як вважається, наближена до Президента Ющенка. Нещодавно вихрещена в “регіоналки” Інна Богословська посіла восьму сходинку. Представниця Секретаріату Президента Марина Ставнійчук обійняла дев’яте місце. І замикає зоряну десятку співачка Софія Ротару, яку, схоже, додали сюди задля розмаїття. Мовляв, культура в особі жіноцтва в нас теж впливова.

Мені, наприклад, не дуже зрозуміло, чим Богатирьова впливовіша від Катерини Ющенко, або Герман – від Семенюк. А ще я б воліла бачити в топ-десятці Олену Притулу, яка зі своєю “Українською правдою” за впливовістю, гадаю, аж ніяк не відстає від інших представниць першої десятки. Проте Притула чомусь опинилася аж на 15-му місці.

Далі, як на мене, місця розподілилися дещо хаотично, хоча я розумію всю складність завдання, яке постало перед експертами: спробуйте знайти ідеальний алгоритм розподілу місць! Щоб було справедливо і чесно, а головне – щоб усі ті дами не затаїли зла на членів журі, редакцію журналу й одна на одну.

З навколовладного жіноцтва в топ-сотню потрапили заступниця міністра Кабінету міністрів Олена Лукаш (12), радниця Президента України Ксенія Ляпіна (26; місце, гадаю, невиправдано далеке). Серед чиновниць – також заступниця Черновецького Ірена Кільчицька (13), заступниця якогось там міністра Олександра Кужель (24), заступниця міністра фінансів Тетяна Єфименко (59). Низка дам у сотні має яскраве політичне забарвлення: лідерка ПСПУ Наталія Вітренко (22), лідерка НДП Людмила Супрун (31), активістка Литвина Катерина Ващук (44), активістка НУ Лілія Григорович (чому в неї аж 51-е місце?), “регіоналка” Тетяна Засуха (57/58), комуністка Катерина Самойлик (88).

Колишній президент УНІАН та екс-прес-секретар Президента України Ірина Геращенко зайняла 14-у позицію, піднявшись на 12 пунктів порівняно з минулим роком.

Крім першої леді, впливовими вважаються– Віктора Януковича Людмила (34), Леоніда Черновецького – Аліна Айвазова (52/53), Леоніда Кучми – Людмила (56), Богдана Губського – Євгенія (73), Ріната Ахметова – Лілія Смирнова (83).

Ціла когорта дам представляє правову систему : уповноважена з прав людини ВР, “регіоналка” Ніна Карпачова (11), заступниця генпрокурора Тетяна Корнякова (21), екс-конституційна суддя Сюзанна Станік (33), голова Вищої ради юстиції Лідія Ізовітова (42), суддя Печерського суду Києва Інна Отрош (60) та ін.

Є тут і представниці всіляких демократично-ринкових фондів та інституцій , щоправда, їх негусто. Наукова керівниця фонду “Демініціативи” Ірина Бекешкіна посіла 38-е місце, директорка Центру перспективних досліджень Віра Нанівська – 50-е. Олену Франчук (17) важко віднести до якоїсь конкретної категорії – вона відома і як донька Кучми, і як дружина Пінчука, і як організаторка фонду “Анти-СНІД”.

Приємно, що до топ-сотні потрапили представниці. Крім Мостової та Притули, топ-сотню прикрашають керівниця телеканалу “Інтер” Анна Безлюдна (16), телеведуча “1+1” – нашоукраїнка Ольга Герасим’юк (23), керівниця “Телекритики” Наталя Лігачова (29), журналістка Тетяна Коробова (30), редактриса газети “День” Лариса Івшина (35), телеведуча “1+1” Анна Безулик (37), журналістка-“регіоналка” Олена Бондаренко (39), телеведуча “1+1” Алла Мазур (45), редакторка журналу “Профіль”, колишня прес-секретарка Кучми Олена Громницька (47), телеведуча ICTV Олена Фроляк (66), телеведуча “Голосу Америки” Мирослава Гонгадзе (79), телеведуча “1+1” Людмила Добровольська (84/85), телеведуча ICTV Іванна Коберник (93), телеведуча Першого каналу Катерина Осадча (96). Як бачимо, тут лідирує “1+1”.

Прес-секретарки в списку, здається, дві, і обидві пов’язані з Ахметовим: прес-секретар Ахметова Олена Довженко (80/81) та директор зв’язків з громадськістю компанії SCM Наталя Ємченко (89/90). Дві дами представляють Нацраду з телебачення і радіомовлення – Тетяна Лебедєва (54) і Тетяна Мокріді (67).

З діячокв топ-сотню, крім Ротару, ввійшли актриса Ада Роговцева (18), співачка Ніна Матвієнко (20), шанована поетеса Ліна Костенко (25), співачка Руслана Лижичко (28), письменниця Оксана Забужко (32), актриса Ольга Сумська (36), кінорежисерка Кіра Муратова (43), співачки Таїсія Повалій (46), Ірина Білик (49), Наталя Могилевська (57/58), Ані Лорак (61), Тіна Кароль (65) та ін. Присутні в топ-сотні також дизайнерки Лілія Пустовіт (82) та Вікторія Гресь (99).

Спортивні зірки теж знайшли місце серед найвпливовіших українок: Лілія Подкопаєва (19), Яна Клочкова (27), Ірина Дерюгіна (48), Стелла Захарова (63), Анна Безсонова (76).

Українські бізнес-леді переважно віднесені до другої півсотні найвпливовіших. Але не називатиму їх, аби не бути звинуваченою у просуванні “джинси”.

Ще в цьому списку якось дивно проявилися владні дами із Житомира. Сюди їх потрапило аж дві – мер міста Віра Шелудченко та голова Житомирської облради Ірина Синявська. Інші області таких впливових жінок Україні чомусь не подарували.

Якщо хтось не згоден з позиціями впливових дів, то пред’являти претензії, напевне слід мужчинам-експертам. Серед них (дивіться “Фокус”, №45, 2007 р.) значаться: політик-політолог Дмитро Видрін, банкір-“регіонал” Василь Горбаль, політолог Андрій Єрмолаєв, “мозок” ПР “Василь Кисельов, нашоукраїнець Юрій Ключковський, син міністра юстиції Лавриновича Максим, лідер свого блоку Володимир Литвин, видавець Іван Малкович, бізнесмен Вадим Рабинович, нашоукраїнець Олександр Третьяков, журналіст-політик Андрій Шевченко, телеведучий Савик Шустер та ін. Тож якщо котрась із дам захоче влаштувати розборки, то до кого звертатися, – відомо.

Оксана Охрімчук