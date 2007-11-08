Президент пом’якшив покарання засудженим у справі Скнилівської трагедії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пом’якшив покарання засудженим у справі Скнилівської авіакатастрофи екс-заступнику командувача 14-м авіакорпусом Анаталію ТРЕТЬЯКОВУ і другому пілоту літака Су-27 Юрію ЄГОРОВУ.

Як повідомили УНІАН, у прес-службі глави держави, рішення В.ЮЩЕНКА про пом’якшення покарання засудженим у справі авіакатастрофи у Скнилові А.ТРЕТЬЯКОВУ та Ю.ЄГОРОВУ було прийняте на підставі пропозицій Комісії у питаннях помилування, що працює при главі держави.

За результатами розгляду на засіданні Комісії 18 жовтня матеріалів про помилування цих засуджених, главі держави було внесено пропозиції про звільнення А.ТРЕТЬЯКОВА від подальшого відбування покарання та скорочення міри покарання Ю.ЄГОРОВУ до 3,5 року позбавлення волі.

Президент України погодився з пропозицією Комісії, підписавши Указ № 1001/2007 року від 24 жовтня 2007 року.

Як відзначив голова Комісії Левко ЛУК’ЯНЕНКО, відповідні пропозиції її члени розробили на своєму засіданні 18 жовтня після ретельного попереднього вивчення справ обох засуджених, аналізу високофахових юристів Секретаріату Президента України, а також ознайомлення з думкою щодо можливого помилування А.ТРЕТЬЯКОВА та Ю.ЄГОРОВА керівництва виправних закладів, де вони відбувають покарання.

Л.ЛУК’ЯНЕНКО особливо наголосив, що приймаючи рішення про подання на розгляд глави держави рекомендацій щодо звільнення А.ТРЕТЬЯКОВА та скорочення терміну покарання Ю.ЄГОРОВУ, Комісія також врахувала клопотання, внесені з цього приводу профільними військовими спеціалістами. Йдеться про відповідні прохання від голови ради офіцерів Командування Повітряних сил ЗСУ Валерія РУБАНА, голови Ради Вінницької міської організації ветеранів Володимира ГЛАЗОВА та президента Асоціації льотчиків Харківського вищого військового авіаційного училища льотчиків ім. Кожедуба, двічі Героя Радянського Союзу Віталія ПОПКОВА.

«Ця справа пройшла дуже серйозний розгляд, і Президент мав всі підстави покладатися на пропозиції, сформульовані Комісією», – підкреслив Л.ЛУК’ЯНЕНКО, додавши, що за зазначені рекомендації одностайно проголосували всі присутні на засіданні члени Комісії.

«Ми вважаємо прийняте рішення обгрунтованим», – наголосив голова Комісії.

***Військовий Апеляційний суд Центрального регіону 23 червня 2005 року за порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу, засудив А.ТРЕТЬЯКОВА до позбавлення волі строком на 6 років, другого пілота літака Су-27 Ю.ЄГОРОВА – на 8 років.

Ухвала Верховного Суду України від 2 березня 2006 року залишила цей вирок без змін.