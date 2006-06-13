Блок Тимошенко заявляє про системний жорстокий терор

Блок Юлії Тимошенко заявляє про системний жорстокий терор проти членів блоку.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві БЮТ.

За словами авторів заяви, 11 червня було скоєно розбійний напад на голову фракції БЮТ у Броварському районі Київської області Галину НЕТЯГУ, внаслідок чого жінка потрапила у лікарню у важкому стані. “Це вже третій випадок кримінального злочину проти наших колег за кілька останніх днів”, йдеться в заяві.

БЮТівці нагадують, що 8 червня було вбито депутата фракції БЮТ у Ніжинській міській раді Григорія Потильчака, який очолював депутатську комісію з розслідування зловживань посадовими особами міськвиконкому. 10 червня на очах у членів родини пострілами впритул розстріляно депутата Запорізької міської ради, члена фракції БЮТ Віктора Савіна.

На думку БЮТ, “сьогодні ні в кого не викликає сумніву, що системність, з якою здійснюються напади на представників БЮТ, не може бути випадковою. Серія кримінальних злочинів свідчить, що місцевий кримінал панічно боїться приходу до влади чесної і відповідальної політичної сили”.

Досить красномовним, вважають автори заяви, “є і те, що терористичні напади сталася в період, коли тривають важкі переговори щодо створення демократичної коаліції та формування сильної влади в Україні, здатної, нарешті, виконати ключовий лозунг Майдану і відправити бандитів у тюрми”.

Як заявляють у БЮТ, “плутані пояснення і виправдання правоохоронних органів щодо кримінальних нападів не витримують жодної критики. Міліція повинна чесно відповісти, скільки ще має статися вбивств, скільки людей повинні втратити здоров’я, щоб вона, врешті-решт, взяла на себе мужність визнати політичні мотиви розгорнутого проти БЮТ терору”.

Блок Юлії Тимошенко “оголошує рішучу війну криміналітету і заявляє, що жоден вбивця наших колег не омине суду, і жоден кримінальний злочин не залишиться без заслуженого покарання”.