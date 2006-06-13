Партія регіонів за широку парламентську коаліцію

Партія регіонів висловлюється за участь у широкій парламентській коаліції і заявляє з усією відповідальністю, що здатна відстоювати інтереси всього народу і впевнена в активній підтримці такої позиції всіх громадян.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві президії політради Партії регіонів з приводу ситуації, що склалася в Україні з формуванням парламентської коаліції.

“Процес об`єднання здорових прагматичних політичних сил в Україні навколо ідеї відродження економічного розвитку, стабільності в державі перейшов у чітке та зрозуміле русло. І сьогодні можна з упевненістю констатувати, що ми готові до ефективної роботи з тим, щоб сформувати керівні органи парламенту і Кабінету міністрів, які б негайно взялися до втілення в життя антикризової програми і стратегії економічного розвитку”, наголошується в заяві.

За словами “регіоналів”, “ми повинні зараз зробити все, щоб наверстати прогаяний час і налагодити функціонування всіх державних механізмів на основі порозуміння, консолідації та вболівання за долю держави і народу”.

“Умови життя кожного громадянина зокрема і всіх разом людей, що проживають на території України, їх добробут, спокій та впевненість у завтрашньому дні – ось головні засади, на яких повинна відбутися консолідація всіх здорових політичних сил. Немає нічого важливішого над цю мету і немає таких розбіжностей, яких би ми не зуміли подолати задля високої цілі благополуччя і спокою у суспільстві. В іншому випадку ми не зможемо говорити про політичну відповідальність, про високий обов`язок, який поклав на нас народ, довіривши нам керувати країною”, підкреслюється в заяві Партії регіонів.

За словами авторів заяви, “ми усі разом – і народ, і політичні еліти переживаємо зараз дуже відповідальний момент. Від того, як ми складемо цей суспільний іспит буде залежати не лише наше політичне майбутнє, а й завтрашній день усієї країни”. Задля цього Партія регіонів закликає до консолідації, об`єднання і до праці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявив, що "переговори щодо створення коаліції демократичних сил у межах “трійки” зайшли у глухий кут. Тож ми не виключаємо можливості формування коаліції будь-якої іншої конфігурації”.