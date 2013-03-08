Дослідження: У ВР жінок втричі менше, ніж вимагає ООН

Про це свідчить дослідження руху "Чесно", результати якого оприлюднені на сайті "Української правди".

Як зазначається, жінки-депутати не дуже полюбляють виступати у сесійній залі і писати депутатські запити. Вони гарно забезпечені, а 8 з них – офіційні мільйонерки.

"Узагальнений образ депутатки VII скликання: жінка 47 років, з вищою освітою (до речі, лише у єдиної парламентарки-регіоналки Світлани Фабрикант — загальна середня), в минулому – займалася бізнесом, або працювала на державній службі чи у партійних структурах", - наголошується у дослідженні.

При цьому середній річний дохід за результатами 2011 року - 780 366,24 грн., середній дохід членів сім’ї парламентарки - 480 473,33 грн. Вочевидь, у своїх родинах вони головують.

Найбагатша жінка у чинному парламенті - депутатка фракції КПУ Оксана Калетник. У 2011 році вона заробила 8 мільйонів гривень. Значно менший дохід у представниць фракції Партії регіонів Таїсії Повалій та Юлії Льовочкіної — по 3 мільйони, у Людмили Денісової з "Батьківщини" - на 200 тисяч менше.

У парламенті є ще 4 жінки, які заробили по одному мільйону - це Марія Іонова ("УДАР"), Олена Кондратюк ("Батьківщина"), Анжеліка Лабунська (позафракційна) та Лариса Мельничук (Партія регіонів).