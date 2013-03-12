Тягнибок назвав трьох ймовірних кандидатів на мера Києва від опозиції

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Тягнибок сказав під час прес-конференції, відповідаючи на запитання стосовно майбутніх виборів мера столиці й того, чи ведуть вони нормальний діалог із В.Кличком, який на спільній прес-конференції лідерів «Свободи» і фракції «Батьківщина» був відсутній.

“Наші взаємостосунки між собою, як ми домовляємося, як узгоджуємо якісь певні дії, погодьтеся, - це наші внутрішні справи. Найважливіше — що ми можемо запропонувати назовні”, - сказав він.

О.Тягнибок висловив сподівання, що вибори мера Києва все таки відбудуться 2 червня, і додав, що це питання не можна розділяти із виборами депутатів міськради.

“Ми домовляємося в комплексі: хто виставляє кандидатуру на міського голову, певною частиною мажоритарних округів повинен поступитися іншим опозиційним партіям”, - сказав він.

О.Тягнибок зауважив, що оскільки В.Кличко вже балотувався на посаду міського голови Києва, то він має не лише досвід, але й певну підтримку киян.

“Якщо брати між нас трьох (А.Яценюк, О.Тягнибок, В.Кличко — УНІАН), то В.Кличко має найбільше шансів прийти на вибори і перемогти Попова”, - вважає лідер ВО «Свобода».

Водночас він зазначив, що не має значення, хто саме стане єдиним кандидатом від опозиції на посаду Київського міського голови, адже все одно виграє, бо матиме “підтримку трьох”.

«Логічно під час наших домовленостей «право першої ночі» запропонувати саме Кличку», - додав О.Тягнибок.

Він також зазначив, що чим довше затягується процес із вибором кандидата у мери столиці, тим менше опозиція має часу на підготовку до виборів.

“Ми поважаємо позицію нашого третього партнера Віталія Кличка. Він наразі не готовий дати остаточну відповідь. Він наразі між нами обіцяє, що це зробить якнайшвидше: чи це буде його кандидатура, чи він буде пропонувати іншу”, - сказав О.Тягнибок.

Водночас, на його думку, якщо В.Кличко відмовиться балотуватися, то на посаду мера Києва від опозиції треба пропонувати кандидатуру А.Яценюка. “Каже - не йду, тоді треба мені запропонувати”, - сказав О.Тягнибок.