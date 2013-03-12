Кабмін дав півроку, щоб відокремити від міністерства Табачника частину Сафіулліну

Кабінет міністрів створив комісію з проведення реорганізації Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Згідно з розпорядженням Кабміну від 6 березня № 123-р, текст якого оприлюднено на Урядовому порталі, головою комісії призначено першого заступника міністра освіти і науки Євгена Суліму, якому доручено затвердити персональний склад комісії, забезпечити здійснення заходів, пов’язаних з реорганізацією міністерства.

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Є.Суліма повинен поінформувати у шестимісячний строк Кабінет міністрів України про результати проведеної роботи.

Розпорядження підписано на виконання Указу Президента України від 28 лютого № 96 “Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади”, відповідно до якого Міносвіти і науки, молоді та спорту та Держслужба молоді і спорту реорганізовані у Міністерство науки і освіти та Міністерство молоді та спорту.

Міністром науки та освіти призначено Дмитра Табачника, міністром молоді та спорту – Равіля Сафіулліна.