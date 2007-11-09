Політологи вважають, що роботу ВР затягують Регіони і Ющенко

Політологи вважають, що початок роботи Верховної Ради VІ скликання блокують як Партія регіонів, так і Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловили політологи сьогодні в Київському інституті проблем управління імені Горшеніна в рамках круглого столу «Вирішальний момент створення коаліції: «золота акція» Президента?»

«Сьогодні центр подій пов`язаний зовсім не з тим, якою має бути коаліція. Йдеться про повноваження прем`єра і Президента, тобто все та ж війна за пріоритет у владі. Раніше ця війна була публічною, оскільки глава уряду і Президент належали різним політичним силам, а зараз ця війна буде не менш гострою, але кулуарною, оскільки і Юлія ТИМОШЕНКО, і Віктор ЮЩЕНКО належать до однієї політичної сили. Але позиції ТИМОШЕНКО набагато сильніші, ніж позиції Президента», - сказав директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛІНКОВИЧ.

На його думку, зараз Президент України В.ЮЩЕНКО «дограє свою пріоритетну роль». «Він дійсно цього року зробив багато - розігнав парламент, призначив дострокові вибори. І зараз ще він, і лише він, несе відповідальність за затягування процесу формування коаліції. Якби Президент і його команда, зокрема Віктор БАЛОГА, не протягували мотузочку Партії регіонів, то їм не було б за що хапатися. І вони давно припинили б цю гру у піддавки і загравання з Президентом», - вважає політолог.

В.МАЛІНКОВИЧ припустив, що В.ЮЩЕНКО намагається шантажувати Ю.ТИМОШЕНКО для того, аби вона поступилася йому пріоритетом після формування коаліції. «Але Юлія Володимирівна цього не зробить. Прем`єром вона буде з тієї причини, що за нею суспільна підтримка. Якщо Президент зараз вирішить перейти до формування іншої коаліції, то вона піде в опозицію, і разом з нею піде значна частина «НУ-НС». А це означає розкол усередині блоку, і тоді на наступних президентських виборах у В.ЮЩЕНКА немає анінайменшого шансу зберегти своє крісло навіть за підтримки Партії регіонів», - пояснив він.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО назвав дві можливі причини затягування Партією регіонів парламентського процесу. За його словами, однією з причин є психологічна дія на БЮТ і «НУ-НС». «З іншого боку, Партія регіонів демонструє, що Верховна Рада не зможе працювати нормально і ефективно, якщо не буде домовленостей про включення Партії регіонів у владні конструкції. Тоді буде така ж ситуація конфлікту і гальмування, і жодне серйозне політичне рішення, у тому числі й кадрове, не зможе бути ухвалене без позитивної позиції Партії регіонів», - сказав він.

На його думку, Партія регіонів перебуває «в полоні ілюзій» щодо можливості створення широкої коаліції. «З одного боку – дуже маленькі арифметичні шанси на створення такої коаліції, а з іншого боку – і юридично це буде зробити не так просто. Така коаліція може відбутися тільки за умови офіційного юридичного розколу фракції «Наша Україна - Народна самооборона». Іншого варіанту немає – треба розколювати цю фракцію, а це неоднозначний прецедент, як з юридичного, так і з політичного погляду», - відзначив В.ФЕСЕНКО.

«У даній ситуації необхідно виводити Президента за дужки переговорного процесу. Конституція не дає йому підстав для проведення будь-яких переговорів і для впливу на ситуацію з формуванням коаліції», – резюмував директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна Кость БОНДАРЕНКО.