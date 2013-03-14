Рибак сподівається, що ситуація «якось притреться», і парламент запрацює

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з робітниками ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у Запоріжжі.

Він сказав, що сьогоднішня ситуація пояснюється тим, що «це період нового парламенту». «Думаю, що (мине) 2-3 місяці, і якось притреться ця ситуація», - сказав глава ВР.

В.Рибак наголосив, звертаючись до опозиції: “Я вам даю трибуну. Критикуйте один одного, критикуйте владу, вносьте пропозиції”.

Нагадаємо, з 5 березня фракції опозиції заблокували трибуну і президію парламенту, протестуючи проти того, що голова ВР вніс у ВАСУ подання про можливість позбавлення Сергія Власенка депутатського мандата у зв'язку з тим, що він незаконно суміщає депутатську діяльність з адвокатською.

В опозиції цей позов назвали незаконним і заявили про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак вніс подання до суду.

6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини” С.Власенка.