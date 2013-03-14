Томенко прогнозує, що Верховну Раду з понеділка розблокують

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів під час круглого столу “Дострокові парламентські вибори: за і проти” в Інституті Горшеніна.

“Я прогнозую, що і опозиція, і більшість на наступному тижні зобов’язані будуть піти на досягнення компромісу і розблокування парламенту”, - сказав М.Томенко.

У свою чергу народний депутат від “УДАРу” Валерій Карпунцов зазначив, що “УДАР”, “Свобода” і “Батьківщина” спільно виробляють свою позицію. “Є у нас певні напрацювання, і якщо іде така риторика на цьому круглому столі, що є надія на Погоджувальну раду, значить, на цій Погоджувальній раді щось буде вирішено”, - сказав він.

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Водночас народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, відповідаючи на запитання журналістів, чи може більшість провести засідання окремо, поза Верховною Радою, сказав, що це неможливо.

“З двох моментів: по-перше, абсолютно негоже легітимній владі кудись бігати, а по-друге - у регламенті прописано місце сесійного засідання за адресою Грушевського, приміщення куполу”, - зазначив депутат-«регіонал».

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати на минулому пленарному тижні блокували роботу ВР.

Вони, зокрема, протестували проти позбавлення народного депутата з фракції «Батьківщина» Сергія Власенка депутатських повноважень.