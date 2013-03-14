В МЗС кажуть, що ні про яке членство України в Митному союзі говорити не можна

21:30, 14 березня 2013
Політика
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В МЗС України заявляють, що говорити про результати консультацій щодо членства України в Митному союзі зарано.

В МЗС України кажуть, що ні про які домовленості їм не відомо

Це заявив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

«Можу сказати, що позиція наша відома, її неодноразово президент озвучував, що ми хотіли б співпраці з Митним союзом у форматі 3+1. І ці консультації, щодо цього формату, тривають, але говорити про результати зарано», - наголосив Перебийніс у коментарі Тиждень.ua.

Перебийніс також додав, що йому невідомо про досягнення будь-яких домовленостей щодо можливого асоційованого членства України у Митному союзі.

«Мені наразі про це невідомо, ні про які домовленості зараз говорити не можна», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на свої джерела в Кабміні повідомило, що цього тижня у Москві побувала українська делегація (віце-прем'єр Ю. Бойко, міністр юстиції О. Лавринович, перший заступник глави МЗС Р. Демченко і керівник зовнішньополітичного управління АП А. Гончарук). У результаті консультацій, твердить видання, на рівні робочих груп була досягнута домовленість про "асоційоване членство" України в МС.

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