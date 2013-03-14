В МЗС кажуть, що ні про яке членство України в Митному союзі говорити не можна

Це заявив директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ Євген Перебийніс.

«Можу сказати, що позиція наша відома, її неодноразово президент озвучував, що ми хотіли б співпраці з Митним союзом у форматі 3+1. І ці консультації, щодо цього формату, тривають, але говорити про результати зарано», - наголосив Перебийніс у коментарі Тиждень.ua.

Перебийніс також додав, що йому невідомо про досягнення будь-яких домовленостей щодо можливого асоційованого членства України у Митному союзі.

«Мені наразі про це невідомо, ні про які домовленості зараз говорити не можна», - зауважив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні видання "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на свої джерела в Кабміні повідомило, що цього тижня у Москві побувала українська делегація (віце-прем'єр Ю. Бойко, міністр юстиції О. Лавринович, перший заступник глави МЗС Р. Демченко і керівник зовнішньополітичного управління АП А. Гончарук). У результаті консультацій, твердить видання, на рівні робочих груп була досягнута домовленість про "асоційоване членство" України в МС.