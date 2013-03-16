Президент Латвії переконаний, що Україні вдасться підписати асоціацію з ЄС
22:34, 16 березня 2013Політика
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Президент Латвійської Республіки Андріс Берзиньш переконаний, що Україні вдасться підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом.
Андріс Берзиньш - оптиміст
Про це він заявив в ефірі 5 каналу, передає ЛігаБізнесІнформ.
«Ті люди і ті представники вищих кіл Європейського Союзу, з якими я зустрічався, в основному підтримують підписання цієї асоціативної угоди. Тому я думаю, що воно буде підписано, і на цьому співпраця не закінчиться», - підкреслив А.Берзиньш.
Раніше президент Латвійської Республіки заявив, що для того, щоб стати повноправним членом Європейського Союзу.
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