Володимир Казарін: такі люди, як Шухевич, для севастопольців не герої

Перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН вважає, що Севастополь - це місто воїнів Великої Вітчизняної війни, а тому місто з такою історією і такими традиціями до воїнів ОУН-УПА ставиться негативно. Про це він заявив в інтерв’ю місцевим журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання, як Севастополь сприйняв заклик Президента України визнати на державному рівні вояків ОУН-УПА борцями за незалежність, і як він особисто розцінює факт посмертного нагородження лідера ОУН-УПА Романа Шухевича орденом Героя України, В.КАЗАРІН наголосив: «Такі люди, як Шухевич, не є для севастопольців героями».

«І тому, керівництву країни треба це враховувати, враховувати, що різні регіони України по-різному ставляться до певних історичних постатей», - сказав він.