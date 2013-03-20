У США мовчать щодо статусу Лазаренка

Американське законодавство не дозволяє обговорювати статус конкретних громадян.

Так заступник держсекретаря Венді Шерман в інтерв'ю Радіо Свобода відповіла на запитання щодо долі колишнього українського прем’єра Павла Лазаренка, який відбув покарання у США.

«За американським законом, щоб не обговорювати статус конкретних громадян, мені недоречно так публічно обговорювати його стан», – зазначила Венді Шерман.

Заступник держсекретаря США перебуває в Україні з дводенним візитом. У вівторок Шерман мала зустрічі з прем’єр-міністром України Миколою Азаровим та міністром закордонних справ Леонідом Кожарою, керівниками опозиції та жінками-лідерами.

Сьогодні вона має зустрітися з Президентом Януковичем.