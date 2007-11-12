Петьовка і Кріль кажуть, що в очі не бачили коаліційної угоди з БЮТ

Кандидат у народні депутати України від блоку “Наша Україна – Народна самооборона” Василь ПЕТЬОВКА заявляє, що не підписав угоду про створення коаліції з БЮТ, оскільки не бачив її.

Про це він заявив у коментарі телеканалу "Інтер".

"Я документ в очі не бачив", - заявив він

"Я хотів взяти, почитати. Сказано було, що це документ внутрішнього користування", - розповів В.ПЕТЬОВКА.

"Я не відмовився підписувати. Але робити це буду тоді, коли передбачає це чинне законодавство", - наголосив він.

Інший кандидат у депутат від НУ-НС, який не підписав документ, Ігор КРІЛЬ, також підтвердив "Інтеру", що йому відмовили в ознайомленні з цією угодою.

"В мене виникло дуже багато запитань, і я прийняв рішення, що я не буду підписувати ніяких незрозумілих документів", - зазначив він.

Водночас лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО в інтерв’ю телеканалу висловила впевненість, що ці підписи будуть стояти під угодою найближчим часом.

"Сумнівів (щодо створення коаліції – УНІАН) немає. Є окремі позиції людей в "Нашій Україні". Але ці позиції, я переконана, після їхньої розмови з Президентом, будуть зняті", - зазначила вона.

"Я почула від Президента, що найближчими днями ці підписи будуть поставлені, і що це виключно технічні проблеми, що не дозволяють сьогодні мати ці підписи", - цитує Ю.ТИМОШЕНКО “Українська правда” .

Як повідомляв УНІАН, прес-служба блоку НУ-НС 1 листопада поширила інформацію, що зобов`язання ввійти до складу однойменної фракції і підписати коаліційну угоду з БЮТ підписали 69 із 72 народних депутатів, обраних за списком НУ-НС у Верховну Раду України шостого скликання. Не поставили свої підписи Іван ПЛЮЩ, І.КРІЛЬ і В.ПЕТЬОВКА.

Пізніше прес-служба блоку заявила, що І.КРІЛЬ і В.ПЕТЬОВКА підпишуть парафовану угоду про створення демократичної коаліції 5 листопада.

6 листопада І.КРІЛЬ у коментарі «Газеті 24 » заявив, що не має наміру підписувати угоду про створення коаліції між БЮТ і НУ-НС.