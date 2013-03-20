Єврокомісія не побачила покращення у сфері свободи ЗМІ в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в оприлюдненій сьогодні Комісією доповіді про прогрес України в 2012 році у рамках Європейської політики сусідства.

“Свобода ЗМІ не покращилася у 2012 році. Повідомлення про фізичні напади на журналістів почастішали, а правоохоронні органи не розслідували належним чином відповідні випадки”, - сказано в доповіді.

У документі зазначається, що в інформаційному просторі України минулого року домінували проурядові медіа, а тиск на ЗМІ, критичні до влади, - зріс.

“Журналісти та медіа-експерти критикували Міжвідомчу робочу групу при Адміністрації Президента за неспроможність ефективно реагувати на ситуацію”, - йдеться в документі.

У доповіді також нагадується про те, що в першому читанні українським парламентом було прийнято проект закону про відновлення кримінальної відповідальності за наклеп, який потім було відкликано.

Крім того, у доповіді зазначається, що у 2012 році в Україні не здійснено жодного прогресу в ухваленні законодавства про Громадське телебачення та прозорість власників ЗМІ.