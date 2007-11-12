Партія регіонів здала в ЦВК документи на реєстрацію всіх 175 депутатів

Партія регіонів направила в Центральну виборчу комісію документи на реєстрацію всіх 175 своїх народних депутатів.

Про це УНІАН повідомив представник ЦВК Олександр ШЕЛЕСТОВ.

«На відміну від інших політичних сил, Партія регіонів здала документи для реєстрації відразу всіх своїх депутатів», - сказав О.ШЕЛЕСТОВ.

Представник ЦВК припустив, що вже в четвер, 15 листопада, ЦВК прийме постанову про реєстрацію народних депутатів від Партії регіонів.