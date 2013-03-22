Яценюк і Азаров обмінялися «люб'язностями» у ВР

Під час Години запитань до уряду в сесійній залі Верховної Ради України відбулась словесна перепалка між прем’єр-міністром України Миколою Азаровим та лідером фракції “Батьківщина” Арсенієм Яценюком.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку на звинувачення А.Яценюка на адресу уряду в тому, що люди не можуть виживати в Україні, бо низька зарплата та пенсії, М.Азаров сказав: “У деяких керівників опозиції пам’ять коротка. Я хочу спитати господина Яценюка, коли він працював головою ВР, чи можливо було прожити на пенсію 545 гривень та на мінімальну заробітну плату 633 гривні?”.

Пізніше А.Яценюк сказав, що опозиція потурбується про те, щоб М.Азаров пішов на пенсію і “ми потурбуємося про вашу пенсію”. В той же час він додав, звертаючись до М.Азарова: “Пенсія вам не потрібна, бо те, яку корупцію ви в уряді розвели, то ви можете самі виплачувати пенсію всьому народу України з власних коштів”.

При цьому він додав, що М.Азарову взагалі “недоцільно відповідати на запитання по одній простій причині — ви ні на що не впливаєте в цій країні, в країні впливає тільки Президент Янукович, і тому опозиція, відповідно до закону і Конституції, хоче побачити в стінах Верховної Ради України главу Української держави Віктора Януковича - у нас до нього питання, а не до цих хлопців, які сидять в уряді”.