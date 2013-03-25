Позачергові вибори до парламенту Криму: явка - у межах 40%

На позачергових виборах до парламенту Криму 24 березня в одномандатному окрузі № 50 (Чорноморський район) більшість голосів, за попередніми даними, одержала кандидат від Партії регіонів Світлана Лужецька.

За неї проголосували 54,9% виборців, що прийшли на дільниці, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Найближчі суперники С.Лужецької Сергій Желєв (партія «Україно, вперед!») і Олег Соломахін (КПУ) одержали, відповідно, 13,16% і 12,97% голосів.

На території округу зареєстровано 25427 виборців, з яких 10699 прийшли на дільниці. Явка становила 42,1%.

Також за попередніми даними, на виборах депутатів парламенту Криму в одномандатному окрузі № 11 (Красноперекопськ) переміг кандидат від Партії регіонів Владислав Шмельков.

За нього проголосували 80,8% виборців, які взяли участь у виборах.

Його найближчий конкурент - комуніст Павло Синяков набрав 6,5% голосів. Кандидату від партії «Російська єдність» Костянтину Михайлову віддали свої голоси 2,4% виборців.

На території округу зареєстровано 22863 виборці, з яких 9082 пришли на дільниці. Явка становила 39,7%.