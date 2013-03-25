Захист затриманого у Мілані опозиціонера Романюка готується до суду
21:15, 25 березня 2013Політика
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Захист опозиціонера Віктора Романюка готується до розгляду справи про його затримання у Мілані.
Захист Романюка готується до суду в Італії
Про це "Українській правді" повідомила дружина Романюка Ганна.
"В Мілані готуються документи та йде підготовка до розгляду справи", - сказала вона.
Водночас у Києві, суд у справі про обрання запобіжного заходу для Віктора Романюка перенесено на вівторок.
Як відомо, слідчий просить суд обрати Романюку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше суддя Василь Волошин дав дозвіл на затримання Романюка з метою приводу. Рішення дало можливість оголосити Романюка у розшук та затримати його в Італії минулої п’ятниці. Захист Романюка не знав про рішення суду про затримання.
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