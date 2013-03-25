Захист затриманого у Мілані опозиціонера Романюка готується до суду

Про це "Українській правді" повідомила дружина Романюка Ганна.

"В Мілані готуються документи та йде підготовка до розгляду справи", - сказала вона.

Водночас у Києві, суд у справі про обрання запобіжного заходу для Віктора Романюка перенесено на вівторок.

Як відомо, слідчий просить суд обрати Романюку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Раніше суддя Василь Волошин дав дозвіл на затримання Романюка з метою приводу. Рішення дало можливість оголосити Романюка у розшук та затримати його в Італії минулої п’ятниці. Захист Романюка не знав про рішення суду про затримання.