ЗМІ: ПР хоче сформувати свою більшість у ключових комітетах Ради

Про це пише газета «Коммерсантъ-Украина».

Як повідомляє видання, проект постанови N2602 "Про внесення змін до постанови Верховної Ради "Про комітети Верховної Ради VII скликання" було підготовлено на закритому засіданні Регламентного комітету і внесено до парламенту головою комітету Володимиром Макеєнком (Партія регіонів) минулого тижня.

Документ передбачає збільшення представництва Партії регіонів у кількох комітетах. Зокрема, в Комітет із питань європейської інтеграції запропоновано ввести Івана Мирного, який увійшов до парламенту в березні замість міністра економічного розвитку і торгівлі Ігоря Прасолова. Крім того, позиції ПР у комітеті має посилити Інна Богословська. Згідно з проектом постанови вона замінить Віктора Тихонова і стане заступником голови комітету. Після змін ПР одержить в цьому комітеті більшість: 8 із 16 членів і ще 1 — від Компартії.

"Ці ротації не для того, щоб ввести в комітет двох великих євроінтеграторів, а щоб посилити позиції ПР. Комітет з євроінтеграції в минулому скликанні був найбільш спокійним. Сьогодні його робота дуже політизується, нездорову атмосферу створюють саме представники більшості", — заявила "Коммерсанту" перший заступник голови комітету Ірина Геращенко.

Крім того, проектом постанови пропонується перевести Михайла Опанащенка і Станіслава Берьозкіна з Комітету з питань економічної політики до Комітету з питань податкової та митної політики. В результаті, за підрахунками Регламентного комітету, з 28 членів комітету кількість парламентаріїв від ПР становитиме 13, від КПУ — 1, від опозиції — 9, позафракційних — 5.

Із Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендують перевести Володимира Малишева, після чого 9 із 17 членів комітету будуть представниками Партії регіонів.

В результаті ротацій планується збільшити кількість депутатів від ПР у комітетах із питань охорони здоров'я, з питань екологічної політики, з питань регламенту. При цьому істотно зменшиться представництво партії в Комітеті з питань державного будівництва і місцевого самоврядування — з 8 до 5. В результаті опозиція становитиме тут більшість.

У Партії регіонів зазначають, що ротації пов'язані лише з побажаннями парламентаріїв. Водночас запропоновані зміни в опозиції не знайшли підтримки. У розпорядженні газети опинився текст окремої думки першого заступника голови Регламентного комітету Андрія Пишного ("Батьківщина") у зв'язку з рішенням комітету. Депутат назвав його "протиправним", оскільки у членів комітету не було можливості ознайомитися з проектами рішень стосовно деяких депутатів. Крім того, за його даними, в результаті ротацій перевищується обумовлена в Регламенті ВР квота депутатів від однієї політичної сили в окремих комітетах — 47% від загальної кількості членів.

"Обрання народного депутата Олександра Козуба (представник Партії регіонів — УНІАН) в Комітет з питань регламенту є неможливим, оскільки порушується принцип квотного представництва фракцій у складі комітету. На сьогодні в комітеті 17 депутатів, із них від фракції ПР — 8 (це вже 47%)", — говориться в заяві.

А.Пишний зазначив, що те саме стосується і В.Малишева, оскільки відсоток представників ПР у Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності вже перевищує норму і становить 50%.

Проте в комітеті переведення В.Малишева сприйняли спокійно. "Не шукайте тут якийсь підтекст. У питанні ротацій перш за все враховували думки самих депутатів, проводили консультації. Що стосується Володимира Малишева, він все своє життя присвятив міліції, опинився якимсь чином у Комітеті з боротьби з організованою злочинністю, але явно хоче працювати в нашому комітеті, ну як не врахувати його точку зору?" — сказав "Коммерсанту" заступник голови Комітету із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимир Олійник (ПР).

Член комітету, заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Сас також визнав, що В.Малишев — професіонал і має принести користь комітету. При цьому він зазначив, що в цілому ротації пов'язані з прагненням ПР посилити позиції в окремих комітетах.

"На жаль, члени опозиції, аби забезпечити собі більше місць у так званому керівництві комітетів, погодилися з положенням, що в комітеті має бути не більш як 30 депутатів. Ця норма відразу дала ПР можливість в будь-якому комітеті пропорційно мати 14 депутатів, — відзначив С.Сас. — Зараз представники ПР там, де у них виникли проблеми, де вони хочуть одержати перевагу, намагаються створити критичну масу депутатів, щоб ухвалювати свої рішення або блокувати рішення, ініційовані опозицією".