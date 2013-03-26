Королевська пообіцяла журналістам поліпшити свою українську

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в коментарі журналістам.

Міністр відзначила, що приходитиме до Верховної Ради навіть після свого не найвдалішого виступу перед народними депутатами минулої п'ятниці, 22 березня.

"Якщо будуть питання до міністерства, так, безумовно", - сказала Н.Королевська.

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Відповідаючи на питання, чи не планує вона найняти репетитора з української мови, міністр сказала: "Я завжди працюю з репетитором".

На уточнююче питання, яке рішення вона прийняла для себе - більше вивчати українську чи менше нею виступати, Н.Королевська відповіла, що вивчала і продовжуватиме вивчати українську мову.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в парламенті під час Години питань до уряду у відповідь на вимоги депутатів пояснити причини затримок при розмитненні гуманітарних вантажів Н.Королевська каліченою українською мовою в достатньо різкій формі, по суті, натякнула, що депутати лобіюють ввезення до України корму для тварин без сплати мит, а також іншої продукції, що не є соціально важливими товарами.

Народний депутат Ганна Герман (фракція Партії регіонів) попросила прем'єр-міністра Миколу Азарова, щоб Н.Королевська більше не приходила до парламенту.

Г.Герман сказала: “У нас до вас буде одне прохання, ви, будь ласка, нам Королевську більше сюди не приводьте, тому що, Микола Яновичу, такий тон розмови, який пані міністр собі дозволяє в залі з депутатами і з народом, замість того, щоб приносити користь, налагоджувати діалог суспільства і уряду, спрацьовує у зворотному напрямі, навпаки”.