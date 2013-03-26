Азаров розказав Міньйону, як він враховує рекомендації ПАРЄ

На цьому наголосив прем’єр-міністр Микола Азаров на зустрічі з президентом ПАРЄ Жаном-Клодом Міньйоном сьогодні в Києві, повідомили УНІАН в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Уряд у своїй роботі максимально враховує рекомендації ПАРЄ», - сказав М.Азаров.

Він нагадав, що 4 березня уряд ухвалив План заходів з удосконалення виборчого законодавства і на сьогодні над ним працюють провідні вітчизняні фахівці. Також передбачається проведення консультацій з представниками ПАРЄ та Венеціанської комісії.

Прем’єр-міністр також запевнив, що уряд врахує рекомендації ПАРЄ та GRECO щодо заходів з протидії корупції.

За словами М.Азарова, в Україні тривають роботи з реформування системи правосуддя та кримінальної юстиції. Зокрема, завдяки ухваленню нового Кримінального процесуального кодексу значно зменшилася кількість підозрюваних, які утримуються під вартою.

Крім того, уряд розробляє концепцію реформування правоохоронних органів.

«Зараз ведуться роботи з удосконалення законодавства щодо ролі Вищої ради юстиції та зміни порядку добору суддів та проект концепції реформування правоохоронних органів. У результаті цієї реформи міліція стане цивільним відомством», – сказав М.Азаров.

Він подякував експертам ПАРЄ за участь у діалозі Україна-ЄС щодо реформування системи правосуддя.

У свою чергу Ж.-К.Міньйон зазначив, що ПАРЄ позитивно сприймає реформи, які відбуваються в Україні, зокрема у сфері виборчого законодавства та кримінально-процесуальної системи.

«Ми надзвичайно уважно і позитивно сприймаємо всі ті реформи та плани, які пов’язані з виборчою та кримінально-процесуальною системами», – сказав він.

Президент ПАРЄ також повідомив, що невдовзі Україну відвідає Моніторингова група Ради Європи.