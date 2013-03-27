Більше двадцяти кримчан отримали від Могильова рішення про виділення землі

Анатолій Могильов підкреслив, що проблема виділення земельних ділянок в Криму не вирішувалася десятиліттями і є однією з найбільш гострих і соціально значущих. Тому кримська влада приділяє особливу увагу - системному та поетапному вирішенню земельних питань, повідомляє прес-служба Ради Міністрів АРК.

Глава Ради міністрів заявив, що крім виділення землі, необхідно розвивати інженерну інфраструктуру на даних територіях, підводити комунікації, будувати дороги: «Повинен бути газ, вода, освітлення, каналізація, дороги і так далі. Необхідно під всі ділянки, які ми виділяємо, проводити інфраструктуру ».

У свою чергу учасники так званої поляни протесту в районі масиву «Петровські висоти» подякували голові Ради міністрів за допомогу у вирішенні багаторічної проблеми. «Ми дуже вдячні вам, ми вважаємо, що саме завдяки нинішньому уряду ця проблема знайшла своє рішення», - заявив Тарас Гнатко. Сервер Емурлаєв додав, що люди довго чекали цієї події: «Ми дуже довго чекали і таки наша мрія збулася. У нас буде земля для нас і наших дітей ». В цей же день на центральній площі Сімферополя були вручені рішення Сімферопольської міськради про виділення земельних ділянок в районі масиву «Петровські висоти» ще 89 учасникам «полян протесту».







Нагадаємо, на масиві «Петровські висоти» орієнтовна кількість учасників акції складає більше 1 тисячі чоловік. За дорученням земельної комісії Ради міністрів Криму Рескомітет АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян створив робочу групу з формування та погодженням списків масиву «Петровські висоти». За результатами роботи групи, дано доручення надати в Рескомзем списки всіх претендентів. Зазначені списки перевірені в Центрі Державного земельного кадастру.

Сімферопольська міськрада планує виділити 829 і 279 земельних ділянок на цьому масиві. Станом на 1 березня цього року рішеннями Сімферопольської міськради № 532 від 25.10.2012, № 585 від 27.12.2012 та від 26.02.2013 дано дозвіл 331 громадянину на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків в районі масиву.