Більше двадцяти кримчан отримали від Могильова рішення про виділення землі
Сьогодні, 27 березня, Голова Ради міністрів Криму Анатолій Могильов вручив 21 учаснику «поляни протесту» рішення Сімферопольської міськради про виділення земельних ділянок в районі масиву «Петровські висоти».
Анатолій Могильов підкреслив, що проблема виділення земельних ділянок в Криму не вирішувалася десятиліттями і є однією з найбільш гострих і соціально значущих. Тому кримська влада приділяє особливу увагу - системному та поетапному вирішенню земельних питань, повідомляє прес-служба Ради Міністрів АРК.
Глава Ради міністрів заявив, що крім виділення землі, необхідно розвивати інженерну інфраструктуру на даних територіях, підводити комунікації, будувати дороги: «Повинен бути газ, вода, освітлення, каналізація, дороги і так далі. Необхідно під всі ділянки, які ми виділяємо, проводити інфраструктуру ».
У свою чергу учасники так званої поляни протесту в районі масиву «Петровські висоти» подякували голові Ради міністрів за допомогу у вирішенні багаторічної проблеми. «Ми дуже вдячні вам, ми вважаємо, що саме завдяки нинішньому уряду ця проблема знайшла своє рішення», - заявив Тарас Гнатко. Сервер Емурлаєв додав, що люди довго чекали цієї події: «Ми дуже довго чекали і таки наша мрія збулася. У нас буде земля для нас і наших дітей ». В цей же день на центральній площі Сімферополя були вручені рішення Сімферопольської міськради про виділення земельних ділянок в районі масиву «Петровські висоти» ще 89 учасникам «полян протесту».
Нагадаємо, на масиві «Петровські висоти» орієнтовна кількість учасників акції складає більше 1 тисячі чоловік. За дорученням земельної комісії Ради міністрів Криму Рескомітет АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян створив робочу групу з формування та погодженням списків масиву «Петровські висоти». За результатами роботи групи, дано доручення надати в Рескомзем списки всіх претендентів. Зазначені списки перевірені в Центрі Державного земельного кадастру.
Сімферопольська міськрада планує виділити 829 і 279 земельних ділянок на цьому масиві. Станом на 1 березня цього року рішеннями Сімферопольської міськради № 532 від 25.10.2012, № 585 від 27.12.2012 та від 26.02.2013 дано дозвіл 331 громадянину на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків в районі масиву.