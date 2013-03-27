Тимошенко змусила тюремників прибрати з палати пожежні датчики

Тимошенко забажала аби з її палати та інших приміщеннях блоку у лікарні «Укрзалізниці» були демонтовані усі пристрої протипожежної безпеки з датчиками, які як і у всіх інших приміщеннях лікарні, розміщенні на стелі.

Тюремники наголошують, що ці датчики були розміщенні лікарнею там задовго до переведення туди Ю. Тимошенко.

За її словами, ці пристрої "є інфрачервоними камерами, які її опромінюють та за нею стежать".

У разі, якщо вони не будуть демонтовані, Тимошенко заявила, що піде проживати до душевної кімнати.

У зв’язку з цим, керівництво пенітенціарної служби поспілкувалося з головним лікарем лікарні "Укрзалізниця". Керівник Качанівської колонії попросив у головного лікаря дозволу на демонтаж пристроїв протипожежної безпеки з датчиками у приміщеннях перебування засудженої.

Відповідно, з дозволу головного лікаря, ці пристрої були демонтовані у присутності І. Колпащікова та М. Афанасьєва.

Тюремники наголошують, що ці пристрої нічим не відрізняються від інших, розташованих у лікарні. Крім того, заявляють про свою готовність продемонструвати демонтовані пристрої усім бажаючим.