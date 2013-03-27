В Одесі на акції протесту стріляли: є поранені (фото)

Про це УНІАН повідомили в головному управлінні МВС України в Одеській області.

Зокрема, о 13.18 на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на розі вулиць Гайдара і Терешкової були чутні постріли.

За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Малинівського райвідділу міліції, яка встановила, що між громадянами виникла бійка, в ході якої постраждали двоє людей. Одному чоловіку було завдано тілесних ушкоджень, другий був травмований внаслідок пострілу, орієнтовно, зі зброї травматичної дії. Обох постраждалих було госпіталізовано.

Один із них дістав поранення в обличчя.

За «гарячими слідами» співробітники міліції затримали двох підозрюваних у скоєнні протиправних дій. За цим фактом проводиться перевірка.

Як уточнили в управлінні, НП сталася біля будівлі апеляційного суду, де проходить мітинг підприємців ринку «Куяльник», які виступають на підтримку й проти голови однойменного кооперативу Євгена Хайкіна. Акція протесту тут почалася близько 12.00.

Є.Хайкіна затримано 22 березня за підозрою в шахрайстві. Кримінальне провадження проводиться за попередньою класифікацією ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах). Затримання проводилося згідно з ухвалою Приморського районного суду Одеси, який 23 березня ухвалив випустити Є.Хайкіна СІЗО під заставу в 340 тис. гривень.

Як пояснили УНІАН підприємці, які виступили на захист Є.Хайкіна, для них названа сума завелика.