Опозиція кличе киян на акцію на підтримку виборів у столиці

Про це заявив народний депутат Юрій Стець (фракція «Батьківщина») сьогодні під час круглого столу в УНІАН.

«Наголошую на тому, що 2 квітня потрібно прийти, оскільки це не є політична акція певної політичної сили. Якщо це буде зібрання киян, то вона матиме успіх», – зазначив Ю.Стець.

За його словами, столична влада не впоралася з наслідками негоди у місті, тому кияни мають усі права вимагати від парламенту призначення дати виборів у столиці на 2 червня цього року. Політик наголосив, що київська влада мала б після початку негоди одразу виконати три першочергові пункти: заборонити в'їзд вантажівок у місто, забезпечити цілодобову роботу метрополітену та вивести на вулиці для боротьби з негодою додаткові людські ресурси. Проте, як підкреслив політик, тільки через 5 днів після випадення снігу чиновники прийняли рішення про обмеження руху вантажівок по місту. Ю.Стець констатував, що усі небайдужі до долі міста кияни мають прийти під стіни ВР 2 квітня і він особисто докладе до цього багато зусиль.

Як зазначив політолог Володимир Фесенко, акція 2 квітня має показати, наскільки опозиція здатна організувати людей. «Це буде перша перевірка опозиції на організаційну політичну здатність. Якщо буде серйозна інформаційна кампанія: куди виходити, з якими лозунгами і що вимагати, – то під ВР прийде кілька десятків тисяч людей, і парламент буде вимушений із ними рахуватися», – сказав В.Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк повідомив, що опозиція 2 квітня проведе акцію протесту з вимогою відставки Олександра Попова з посади голови Київської міської державної адміністрації та призначення виборів у столиці.