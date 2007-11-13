Переможці конкурсу ”Голодомор. Україна пам`ятає” отримають грошові премії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з метою належного відзначення переможців та учасників Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів та педагогічних працівників «Голодомор 1932 – 1933 років. Україна пам`ятає», заохочення громадян до вивчення історії України та проведення науково-пошукової роботи, виховання у молодого покоління шанобливого ставлення до історії своєї держави постановив підтримати ініціативу організаторів Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів та педагогічних працівників «Голодомор 1932 – 1933 років. Україна пам`ятає» щодо відзначення переможців його підсумкового етапу і встановлення для цього по три премії.

Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з документом, премії будуть встановлені, зокрема, за багаторічну дослідницьку роботу, збирання свідчень очевидців Голодомору 1932 – 1933 років в Україні, тематичну літературну та просвітницьку діяльність; також будуть відзначені кращі колективні роботи учасників конкурсу; кращі роботи учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти; кращі роботи студентів і аспірантів; кращі роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників.

Президент доручив Кабінету міністрів України визначити до 20 листопада 2007 року розміри премій для відзначення переможців підсумкового етапу Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів та педагогічних працівників «Голодомор 1932 – 1933 років. Україна пам`ятає» та забезпечити виділення коштів на їх виплату.

Крім того, голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій доручено забезпечити до 20 листопада 2007 року відзначення переможців та учасників першого – третього етапів Всеукраїнського конкурсу науково-пошукових робіт школярів, студентів та педагогічних працівників «Голодомор 1932 – 1933 років. Україна пам`ятає».

Цей Указ набирає чинності від дня його опублікування.