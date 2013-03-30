У Києві, якщо вірити податковій, здаються близько 900 квартир

Обсяг податкових донарахувань становив 215 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, станом на 28 березня п. р. 829 жителів Києва задекларували 113,7 млн грн доходів, одержаних від здачі в оренду нерухомого майна в 2012 році. Обсяг обов'язкового до сплати податку становить 17,3 млн грн.

Столичні податківці нагадали, що факт здачі майна в оренду є обов'язковим критерієм подачі декларації, а сама кампанія з декларування доходів триватиме до 1 травня.