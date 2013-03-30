У Києві, якщо вірити податковій, здаються близько 900 квартир
04:23, 30 березня 2013Політика
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Працівники Державної податкової служби України (ДПСУ) в Києві з початку поточного року виявили 85 випадків тіньової оренди квартир, повідомили УНІАН у ДПС Києва.
Обсяг податкових донарахувань становив 215 тис. грн.
Як повідомляв УНІАН, станом на 28 березня п. р. 829 жителів Києва задекларували 113,7 млн грн доходів, одержаних від здачі в оренду нерухомого майна в 2012 році. Обсяг обов'язкового до сплати податку становить 17,3 млн грн.
Столичні податківці нагадали, що факт здачі майна в оренду є обов'язковим критерієм подачі декларації, а сама кампанія з декларування доходів триватиме до 1 травня.
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