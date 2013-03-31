«УДАР» закликає киян не купуватися на провокації

Як повідомили УНІАН у прес-службі «УДАРу», вияв громадянської позиції не можна імітувати ”виставою” з акторами, які прийшли зіграти роль за гроші.

«Не треба обманювати себе і людей. Адже проплаченими мітингами результату не досягнеш», - зазначається у заяві.

У партії звертають увагу, що в соціальних мережах від імені «УДАРу» з`явилися повідомлення про начебто «рекрутинг» за гроші киян для участі в акції 2 квітня під Верховною Радою. І закликають не вірити «в цю брехню».

«УДАР» не наймає людей на мітинг. У партії переконані, що всі небайдужі громадяни повинні прийти і висловити свою громадянську позицію щодо необхідності виборів у столиці», - наголошується в документі.

«Кияни вже довели на минулих парламентських виборах, що їхні голоси не продаються. І у влади небагато шансів залякати чи підкупити мешканців столиці. Вона це розуміє і боїться громадянської активності. Влада повинна призначити вибори в Києві, а не вигадувати нові провокації, знищуючи столицю», - наголосили в партії «УДАР».