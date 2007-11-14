Україна виділила Киргизії 138 млн. грн. гуманітарної допомоги

Кабінет міністрів України прийняв розпорядження про виділення Киргизії 138 млн. грн. (відповідає 27 млн. доларів) гуманітарної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив один із учасників сьогоднішнього засідання Кабміну.

13 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про виділення Киргизії гуманітарної допомоги у зв`язку із землетрусом в цій країні. Президент доручив Кабінету міністрів забезпечити надання гуманітарної допомоги Киргизії.

Як повідомляв УНІАН, офіційний Бішкек заявляє, що врегулювання питання боргу України перед Киргизією у розмірі більш як 27 млн. доларів, що залишився з часів СРСР і визнаного Киргизією як не державний борг України, сприятиме прогресу в переговорному процесі в рамках Робочої групи зі вступу України до СОТ.