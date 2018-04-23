Борис Моїсеєв у Палаці “Україна” говорив про “сук, які заважають йому співати”

Заслужений артист Росії Борис Моїсеєв завітав до свого “коханого Києва”, щоб показати нове шоу, а також презентувати автобіографічну книжку. Усе це під однією назвою – «Пташка. Живий звук» (“Птичка. Живой звук”).

Концерт відбувся вчора, а напередодні Моїсеєв дав прес-конференцію, на якій розказав про свою книжку. За його словами, це книжка про людину, яка “зуміла в негативі щодо себе знайти плюси й натомість віддати тепло й бажання людям, аби бути з ними в одній зграї”.

– У цій книжці, – розповідає артист, – мені вперше в житті довелося розказати, хто я такий, про що я думаю, про мої життєві критерії, що мені подобається, а що ні. Бо так склалося в житті, що люди ніколи не хотіли чути, що саме я думаю, вони весь час говорили нісенітниці на мою адресу. Люди часто не розуміють, що за моїм життям стоїть серйозна історія, що я пережив великі речі – голод, біль, самотність, презирство.

Моїсеєв з гордістю каже, що в «Пташці. Живий звук» він уперше заговорив своєю «рідною мовою»…

– Пташка – це моя кличка з дитинства, але я думаю, що мене чують птахи на небесах, я розмовляю їхньою мовою – у мене немає ненависті, заздрощів до людей, якої б вони не були віри, сексуальних поглядів.

Борис зі скорботним виглядом поділився з журналістами про те, що він тільки зараз зрозумів своє призначення, свою місію в житті. Проте не сказав, у чому та місія полягає.

Постать Бориса Моїсеєва можна назвати унікальною. І йому потрібно віддати належне вже в тому, що не маючи ні вроди, ні особливих талантів, зумів піднятися до рівня “зірки”. Він ніколи не приховував своїх сексуальних уподобань, завжди позиціонує себе як, м’яко кажучи, гей, і саме цей факт часто викликає в певної категорії суспільства негатив, огиду, ненависть і навіть злобу…

Учора перед початком шоу Бориса Моїсеєва активісти організації, яка називає себе «Союзом православних громадян України», продемонстрували своє ставлення до “содомського гріха”.

Зібралося кілька нездорових на вигляд баб з іконами та плакатами з написами «Помоги гею стать нормальным», «Не впусти в свою душу вирус (беса) гея», “Беззаконная власть, не развращай народы!”

“Гомофоби” кидалися на цілком нормальних людей, які поспішали на концерт парами і навіть з дітьми, навіжено вигукуючи: «Не йдіть туди! Не дайте повторитися содомському гріху!»

Сам носій цього “гріха” висловив щирий сум з приводу пікетування його шоу:

– Мене дуже засмучує, що ці люди не відвідують мої шоу і що вони не помічають мої благі наміри та дії, які я спрямовую для православної церкви, моє добро, моє тепло, мою щиру допомогу дітям сиротам, дітям убитих, дітям, які помирають від СНІДу. Сумно, що ніхто не сказав: «Дякуємо тобі, Борю Моїсеєв, що ти перший відгукнувся на трагедію в Беслані, ти дав багато грошей, допоміг у перші дні». Це мій жест громадянський, і мені шкода, що мене в такому руслі не помічають православні. Мені боляче та образливо, але я не можу виходити на вулицю і казати, який я золотий і прекрасний. Я не маю права такого робити й не хочу.

Шоу «Пташка. Живий звук» було продемонстроване вперше на українській сцені, у Росії Моїсеєв ще не показував його. Обрав він нашу країну, як він сам сказав, тому, що вона його любить:

– Я знаю, що Україна мене любить. Бо всі знають, що я принесу добро… Мені завжди насрати, хто в яку кофтинку одягнений, мене тільки одне непокоїть, щоб усі були здорові, мали кусок хліба, скриньку молока, кусок ковбаси й сала і жили розкішно. (Боря так і сказав – “скриньку”).

Заслужений артист Росії сказав, що не пожалів на шоу грошей і запросив двох хореографів зі Швейцарії. Костюми для виступу шив аж у трьох країнах – Швейцарії, Америці та Росії.

Шоу Моїсеєва справді пройшло на високому рівні, незважаючи на те, що “живим звуком” насправді він не зловживав… Борис майстерно маніпулював мікрофоном, імітуючи спів і вставляючи “живі” репліки:

– Балкончик, ручки! Партерчик, ручки! Я вас люблю! На віки ваш, заслужений артист Росії Боря Моїсеєв!

Зізнавався у безмежному коханні до Києва, до України, до присутніх хлопчиків і дівчаток, до дядьків і тіток і весь час із протягнутою рукою звертався до когось із зали й до Києва загалом за допомогою:

– Допоможи мені, ну, будь ласка, Києве, рідненький, допоможи!

Звертався він окремо й до жінок:

– Бабоньки, поїхали зі мною, адже у вас один мужик – це Борік!

Жінки задоволено плескали в долоні, а їхні чоловіки ніяково посміхалися, проте задоволення від концерту не приховував ніхто.

Пташка постійно нагадував, що він заслужений артист Росії і що це звання йому присвоїв не якийсь там гомосексуал, а сам президент Російської Федерації Володимир Путін, якого він дуже любить. Мовляв, гомофоби, добре подумайте перед тим, як наїжджати на особу, на яку звернув увагу сам Володимир Володимирович! Навіть розповів, як він це звання отримав:

– Одного дня до мене зателефонував чиновник з Мінкультури Російської Федерації і лінивим голосом сказав, що мені присвоїли звання. Я сказав: «Обісратися можна»...

У кінці шоу Моїсеєв побажав українцям миру й любові:

– Я дуже хочу, щоб у кожній хаті, у кожній сім’ї, у кожному місті, у всій вашій прекрасній країні, завжди був мир, щастя, любов і милосердя. А в Бога... я завжди прошу тільки одне, щоб жодна сука не заважала нам співати, жити, любити й танцювати, – сказав він, витримавши довгу паузу після слова “Бога”.

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри Загальної, експериментальної психології Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника Анатолій Палій на прохання УНІАН дав коротку психологічну характеристику сценічному образу Бориса Моїсеєва. (Тема кандидатської роботи, яку захистив Анатолій Палій у1996 році в інституті психології ім. Г.С. Костюка Академії педагогічних наук України, «Особливості статево-рольових уявлень дітей дошкільного віку». Сутність дисертації – звідки виникає та чи інша статева орієнтація.):

Борис Моїсеєв – це демонстративна особистість істероїдного типу (означає підкреслену манірність в усьому: у мові, рухах, одязі тощо).

Психологічна сутність цього типу особистості полягає в аномальній здатності до відчуження, яка формується в ранньому дитинстві; гіперболізованому прагненні до визнання як компенсації відторгнення його суспільством; сублімації лібідозної енергії у творчість, науку, кримінал.

Істероїд, який ужився в роль, усе своє життя підпорядковується цій ролі. Він не грає, а так живе.

Основні поведінкові характеристики істероїда такі: показова манірність, самовихваляння, марнославство, фантазування.

Істероїдність – це не є психічне захворювання, це акцентуація особистості, тобто надмірно виражена психологічна риса. А оскільки істероїдність підкреслена ще й статевою орієнтацією – то тут гримуча суміш енергії. Тому не кожна істероїдна особистість може так творчо проявлятися, як Борис.

Оксана Климончук