Яценюк підозрює, що ПР хоче заблокувати трибуну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам після оголошення відповідної перерви. (Перерву у ВР було оголошено перед тим, як мав розпочатися розгляд питання про призначення виборів Київської міської ради та Київського міського голови – УНІАН).

“Побігли на перерву, (про) що вони збираються радитись, ми не знаємо”, - сказав А.Яценюк.

Він додав, що “вони нам заявили про те, що вони готові проголосувати за цю постанову (про проведення виборів у Києві - УНІАН) в другому читанні”.

“Ми кажемо, ми розуміємо, що друге читання, а третє коли, через тиждень? Чи через місяць? Кажуть ні, третє ми будемо голосувати, коли з’явиться рішення Конституційного суду», - розповів А.Яценюк.

Він наголосив, що це не право голосувати чи не голосувати, а конституційний обов’язок - призначити вибори у місті Києві.

“Ваша фракція зобов’язана це проголосувати. Буде рішення Конституційного суду - будемо окремо розбиратися із рішенням Конституційного суду”, - сказав А.Яценюк і висловив думку, що постанову не приймають тому, що Партія регіонів знає, що програє вибори мера і Київради.

Водночас А.Яценюк відзначив, що о 16-й годині має відбутися розгляд відповідної постанови, якщо ПР не заблокує трибуну.

“Може, Партія регіонів хоче заблокувати трибуну?”, - зазначив він і додав, що подальша робота ВР залежатиме від голосування щодо виборів у Києві.