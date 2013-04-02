Експерт вважає високими шанси України відновити співпрацю з МВФ

Про це він сказав в інтерв'ю газеті «Экономические известия».

«Фінансово-економічний блок я оцінюю на чотири з плюсом. В принципі, з оцінками потрібно бути обережними, адже ті ж опозиційні сили, які жорстко і не завжди грунтовно та аргументовано критикують владу, зайвий раз хвилюють суспільство. Потрібно розуміти, що такими заявами вони розхитують фінансово-економічну безпеку країни в умовах і без того нелегкої ситуації в світовій економіці», - зазначив Браїловський.

За його словами, куратор економічного блоку уряду, перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов протягом перших 100 днів зосередив зусилля на створенні умов економічного зростання.

«Протягом своїх перших 100 днів Арбузов зосередив свої зусилля на створенні умов економічного зростання за рахунок утримання низької інфляції та забезпечення стабільності державних фінансів. Крім цього, помітна динаміка приросту депозитів населення. Так, у січні 2013 року народ України розпочав знову довіряти державі, національній банківській системі. Приріст депозитів населення склав 8,3 млрд. гривень. Таким чином, Арбузов показав, наскільки важливою є стійка фінансова система України, надійність якої відчутно доводить ситуація в банківському секторі Кіпру, Греції, а також Іспанії, Італії, Португалії», - додав експерт.

За його словами, сьогодні важливим завданням для першого віце-прем'єра є реформа банківської системи України для підвищення рівня регулятивного капіталів банків до 300 млн. гривень в 2013 році, а в 2014-2015 роках - до 500 млн. гривень.

Однією з основних заслуг економічного блоку він назвав відновлені переговори з Міжнародним валютним фондом.

«Сьогодні високі шанси, що завдяки переговорам Україна отримає до 15 млрд. доларів зовнішнього фінансування», - підкреслив гендиректор інвестиційної компанії.

Нагадаємо, що новий уряд було сформовано 24 грудня 2012 року.