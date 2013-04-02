Єфремов сподівається домовитися із опозицією «завтра або післязавтра»

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

“Я оптиміст по своїй натурі і сподіваюсь, що ми завтра, можливо, до чогось домовимося в цій ситуації. Не завтра, значить, післязавтра домовимося”, - сказав він.

О.Єфремов відзначив, що надію на домовленість йому дає те, що для законопроектів, які винесені на розгляд ВР цього тижня, “у нас є спільні голоси в залі”, тому можна було б ухвалити потрібні країні закони.

Крім того, він зауважив, що сьогодні більшість пропонувала опозиції відтермінувати ухвалення рішення щодо київських виборів до висновку Конституційного суду.

“І після цього повернутися до його розгляду. Тоді ми не підпадаємо під статтю регламенту, яка нам у подальшому заборонить рухатися у цьому напрямку. На жаль, не погодилися, отримали негативний результат, завівши себе у глухий кут”, - сказав О.Єфремов.

Як повідомляв УНІАН, депутати від опозиції заблокували роботу ВР після того, як не було підтримано в другому читанні проект постанови “Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови”.

Документом передбачалося призначити чергові вибори в Києві на 2 червня 2013 року.

Пізніше лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк назвав три вимоги опозиції, з якими вона блокує роботу Верховної Ради України.

За його словами, перша вимога - це призначення виборів у Києві, друга - скасування пенсійної реформи, третя - розгляд питання про відставку Кабінету міністрів України.