Соціаліст Ніколаєнко вважає, що деякі його однопартійці зажиріли

Міністр освіти і науки України, соціаліст Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що «помаранчева» коаліція буде створена, але довго вона не пропрацює.

Про це С.НІКОЛАЄНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, передає кореспондент УНІАН.

«На мій погляд, «помаранчева» коаліція буде, але вона працювати довго не зможе», - заявив соціаліст.

«Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО – УНІАН) – це людина, яка добре біжить на короткі дистанції, спринтер. А на довгі дистанції немає в неї запасу, - зазначив С.НІКОЛАЄНКО. - Це треба інноваційні підходи, потрібна глибина. Це не її, скажімо так».

Кажучи про перспективи СПУ, С.НІКОЛАЄНКО зазначив, що соціалісти «розпочинають широкий похід за дотримання конституційних прав і свобод українських громадян». За його словами, СПУ визначається з тими питаннями, від яких відходити не буде (антиНАТО, питання мови, земельне питання тощо).

С.НІКОЛАЄНКО також сказав, що без лівоцентристських партій держава не зможе нормально розвиватися. При цьому він зазначив, що деякі соціалісти «дещо зажиріли». «Зокрема окремі міністри (зажиріли – УНІАН), - сказав міністр освіти і науки України. – Злішими треба бути...».