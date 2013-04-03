Опозиція виставить узгоджених кандидатів на вибори до Київради

Про це у вівторок, 2 квітня, в прямому ефірі соціального ток-НЕшоу «Київський форум» повідомив народний депутат фракції «УДАР» Олександр Мочков.

На уточнююче запитання ведучої Рени Назарової, чи відповідає депутат за свої слова, Олександр Мочков відповів ствердно.

«Коли буде призначена дата виборів в місті Києві, буде оголошена кандидатура від опозиції – від «Свободи», «Батьківщини» і «УДАРу». Це буде єдиний узгоджений кандидат. Також будуть оприлюднені списки кандидатів по мажоритарних округах до Київської міської ради. Це теж будуть узгоджені спільні кандидати від «УДАРу», «Свободи» і «Батьківщини», – заявив Мочков.

Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, Верховна Рада не призначила вибори у Києві. За це рішення проголосували 209 депутатів.