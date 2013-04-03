Міліція спростувала, що «свободівців» затримали - «вони надають пояснення»

Міліція спростувала інформацію деяких ЗМІ про затримання активістів ВО “Свобода” за вчинення хуліганських дій стосовно народного депутата від Партії регіонів Ірини Горіної.

Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.

Водночас правоохоронці уточнили, що сьогодні для надання пояснень в якості свідків до Печерського районного управління було викликано двох осіб, які досі там перебувають.

“Ніяких санкцій відносно цих двох молодих хлопців правоохоронці на застосовували”, - сказали в главку.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулась організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці та Київради.

Сьогодні, 3 квітня, міліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів І.Горіну.

За даними ГУ МВС столиці, 2 квітня о 21.20 до міліції звернулася І.Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту. Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

За даними прес-служби ВО «Свобода», сьогодні правоохоронці почали викликати на допити активістів партії, які 2 квітня брали участь у пікетуванні Верховної Ради України.