Міліція спростувала, що «свободівців» затримали - «вони надають пояснення»
Міліція спростувала інформацію про затримання “свободівців” за вчинення хуліганських дій стосовно депутата Горіної.
Міліція спростувала інформацію деяких ЗМІ про затримання активістів ВО “Свобода” за вчинення хуліганських дій стосовно народного депутата від Партії регіонів Ірини Горіної.
Про це УНІАН повідомили у столичному главку міліції.
Водночас правоохоронці уточнили, що сьогодні для надання пояснень в якості свідків до Печерського районного управління було викликано двох осіб, які досі там перебувають.
“Ніяких санкцій відносно цих двох молодих хлопців правоохоронці на застосовували”, - сказали в главку.
Як повідомляв УНІАН, 2 квітня біля Верховної Ради відбулась організована опозицією акція, учасники якої вимагали від депутатів призначити дату проведення виборів мера столиці та Київради.
Сьогодні, 3 квітня, міліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу прихильників опозиції на народного депутата від Партії регіонів І.Горіну.
За даними ГУ МВС столиці, 2 квітня о 21.20 до міліції звернулася І.Горіна з заявою про хуліганські дії невідомих осіб з числа учасників політичної акції, що проходила під стінами парламенту. Депутат повідомила, що на вул. Шовковичній, 4 її наздогнала група громадян, близько 50 осіб з плакатами кількох опозиційних сил. Агресивно налаштовані громадяни безпричинно почали ображати її нецензурною лайкою, погрожувати фізичною розправою та кидати грудки снігу і льоду. Внаслідок цих хуліганських дій І.Горіна отримала тілесні ушкодження. За попереднім висновком медиків, які обстежували жінку в умовах стаціонару однієї зі столичних лікарень, І.Горіна отримала закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.
За даними прес-служби ВО «Свобода», сьогодні правоохоронці почали викликати на допити активістів партії, які 2 квітня брали участь у пікетуванні Верховної Ради України.