Опозиційні партії назвали міста, де проведуть акції "Вставай, Україно!"

Про це повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар політичної партії „УДАР” Оксана Зінов’єва.

Вона зазначила, що акція опозиції у місті Житомирі обов’язково відбудеться і в ній візьмуть участь депутати Верховної Ради від партії „УДАР”, оскільки Віталій Кличко особисто не зможе бути присутнім 6 квітня у Житомирі.

О.Зінов’єва також поінформувала, що 7 квітня представники „УДАРу” спільно з іншими опозиційними силами візьмуть участь в протестній акції в місті Києві (парк ім. Т.Шевченка, початок о 14.00).

Як розповів УНІАН в.о. голови Волинської обласної організації ВО „Батьківщина” Григорій Пустовіт, 9 квітня акція „Вставай, Україно!” відбудеться в місті Луцьку за участі лідерів опозиційних сил.

Він повідомив, що початок масштабного мітингу опозиційних сил планується на 17.00 на Театральному майдані міста. Перед мітингом відбудеться піший похід центральною частиною міста.

Як повідомив УНІАН народний депутат України (фракція „Батьківщина”) Валерій Головко, 13 квітня акція „Вставай, Україно!” за участі лідерів опозиції А.Яценюка, О.Тягнибока та В.Кличка, відбудеться у місті Полтаві.

Як поінформував депутат, збір учасників акції заплановано біля пам’ятника Т.Шевченку на вулиці Конституції. Після брифінгу лідерів опозиції, о 12.00 розпочнеться хода учасників акції з вулиці Конституції по вулиці Жовтневій до площі Театральної, де о 13.00 розпочнеться мітинг біля театру ім. М.Гоголя.

Як повідомив УНІАН голова Чернігівської обласної організації ВО „Свобода” Костянтин Лубенцов, 14 квітня акція „Вставай, Україно!” відбудеться у місті Чернігові.

„Попередньо планується о 14.00 збір учасників на проспекті Миру, далі відбудеться брифінг лідерів опозиції для ЗМІ. О 15.00, розпочнеться маршовий похід з площі біля приміщення "Мегамаркету" (проспект Миру, 40) до Красної площі. О 15.30, розпочнеться мітинг на Красній площі”, - розповів К.Лубенцов.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня опозиція розпочала акцію “Вставай, Україно!”, яка триватиме два місяці.

Основна вимога опозиції - відставка Президента Віктор Януковича.

Опозиція минулого тижня проводила акції “Вставай, Україно!” в Івано-Франківську, Тернополі та Чернівцях.