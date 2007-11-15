Депутати Європарламенту бачать, що Україна розривається між ЄС і Росією

Депутати Європейського парламенту називають Україну ключовим партнером і закликають підтримати її європейській вибір.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йшлося 14 листопада пізно увечері на сесії Європарламенту в Страсбурзі під час обговорення проекту доповіді Збігнева ЗАЛЄССЬКОГО (група народних партій, Польща) про торговельні та економічні відносини з Україною.

“Україна стала багатообіцяючим партнером для ЄС. Я особисто переконалася в посиленні демократичних інституцій в цій країні”, - заявила Лайма Луска АНДРІКІЄНЕ (група народних партій, Латвія).

“Україна має посідати пріоритетне місце в політиці ЄС. Вона є ідеальним мостом між ЄС та Росією і Центральною Азією, завдяки виходу до Чорного моря.”, - підтримав її Богуслав СОНІК (група народних партій, Польща).

Разом з тим депутати відзначили, що Україна перебуває в непростих умовах, коли одним її сусідом є Європейський Союз, а іншим - Росія.

“ЄС має допомогти Україні, щоб Україна повернулася до Європи, а не до Росії”, - зауважив Бела ГЛАТТФЕЛДЕР (група народних партій, Угорщина).

“Ми не можемо не звертати увагу на те, що є ризик приходу до влади в Україні антиєвропейських сил”, - зазначив Б.СОНІК. У свою чергу Л.АНДРІКІЄНЕ звернула також увагу на те, що останні пропозиції Росії щодо створення Єдиного економічного простору містять певні позиції, що можуть стати на заваді України в її просуванні до ЄС.

Депутати також зазначили, що найважливішою сферою економічної співпраці залишається енергетика, оскільки Україна є значним транзитером російських енергоресурсів до ЄС. Крім того, депутати наголосили на необхідності сприяння Україні на її шляху до СОТ, в тому числі політичними та дипломатичними ресурсами, що є в наявності ЄС.

“Ми повинні зробити все, щоб допомогти і політично, і дипломатично Україні на шляху вступу до СОТ”, - заявив Богуслав РОГАЛЬСЬКИЙ (група правих партій, Польща).

Депутати також зазначали, що незважаючи на значний прогрес в розбудові демократії та економічних реформах, Україна має ще багато чого зробити.

Так, Гельмут МАРКОВ, зазначив, що незважаючи на те, що останні вибори були проведені демократичним шляхом, не потрібно забувати, що у Президента залишаються проблеми з вибором прем’єра.

“Президент Віктор ЮЩЕНКО ще має проблеми з прем’єром, незалежно від того, чи це Юлія ТИМОШЕНКО, чи Віктор ЯНУКОВИЧ. Ю.ТИМОШЕНКО може зробити на папері вже зараз, але насправді уряду ще немає”, - сказав депутат, зазначивши, що новому уряду необхідно провести конституційну реформу, щоб не бути черговим тимчасовим урядом.

Депутат Гунтарс КРАСТС (група правих партій, Латвія) зазначив, що в Україні залишається досить високим рівень державного регулювання різних областей економіки.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Комітет з питань міжнародної торгівлі Європарламенту схвалив проект доповіді Збігнева ЗАЛЄССЬКОГО (група народних партій, Польща) про торговельні та економічні відносини з Україною.

Документ, зокрема, закликає Єврокомісію та країн-члени надати політичну та дипломатичну підтримку вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ), на базі чого розпочати переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Документ також містить заклик до України продовжити внутрішні реформи з метою подальшої інтеграції української економіки до світових ринків, сприяти розвиткові ефективної діяльності публічного сектору та забезпечити однаковий доступ всіх громадян до послуг, що надаються публічним сектором, припинити будь-яку фіскальну дискримінацію іноземних компаній.

Проект доповіді звертає увагу на необхідність боротьби з корупцією, приведення митного законодавства у відповідність до європейських стандартів, покращення роботи агропромислового сектору України, посилення наукової та освітянської співпраці між Україною та ЄС.