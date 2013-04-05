У ПР впевнені, що голосування за недовіру Кабміну не має правової сили

«Зверніть увагу, що левова частка тих, хто проголосував проти політики уряду комітетів – найменш численні за кількістю депутатів. До прикладу, в нашому великому комітеті з питань фінансів і банківської діяльності подібне питання навіть не виносилося на обговорення, всі розуміли, що за нього ніхто не проголосує. Другий момент – більшість у цих комітетах складають опозиціонери. Так що вважати репрезентативним голосування 7 невеликих комітетів з більшістю в особі опозиції не варто», – вважає депутат.

Політик переконаний, що згадані голосування комітетів проти політики Кабміну не маю правової сили.

«Правової сили голосування не мають, це політичне рішення, не більше. Але питання не в цьому. Давайте проведемо аналіз – з 30 комітетів проголосували проти Кабміну 7, тобто близько 25%. У свою чергу, це навіть менше, ніж представництво опозиції у Верховній Раді. Виходить, що 75% депутатів тим чи іншим чином підтримують курс уряду, в тому числі чимало їх і в лавах опозиції», – говорить Лук'янов.

У зв'язку з цим, на його думку, вже в найближчому майбутньому депутати можуть продовжити вихід з лав опозиційних фракцій.

«Ця тенденція говорить про те, що люди, які формально мають відношення до опозиції, але, приміром, не підтримують голосування проти Кабміну, а також бачачи її неконструктивну позицію, відсутність згуртованості, будуть виходити з лав меншини», – констатує нардеп.

Нагадаємо, що раніше 7 парламентських комітетів проголосували за висловлення недовіри Кабінету міністрів. Опозиція практично у всіх цих комітетах має більшість.