Опозиція вимагає переголосувати закони «виїзної» Ради і призначити вибори мера

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в документі зазначається, що влада через страх втратити її, «готова на все, навіть на антиконституційний переворот та встановлення диктатури».

Також наголошується на тому, що чинна влада «не припиняє знущатися над громадянами України, відмовляючись, зокрема, скасувати антинародну пенсійну реформу, яка підвищила пенсійний вік та знищила встановлені Конституцією соціальні гарантії».

«В тому числі провладні депутати у будь-який спосіб намагаються не допустити звіту уряду Миколи Азарова і блокують розгляд постанови про недовіру Кабінету міністрів, на чому наполягають опозиційні фракції», - йдеться в резолюції.

Крім того, у документі зазначається, що влада «веде системне нищення місцевого самоврядування», оскільки майже рік столиця нашої держави, Київ, живе без законно обраного міського голови.

«Спроба Партії регіонів і комуністів узурпувати владу, яку вони здійснили 4 квітня 2013 року, має на меті розкол України, знищення парламенту та встановлення диктатури», - наголошується в резолюції.

«Жодні неформальні збори невстановленої кількості депутатів поза сесійною залою Верховної Ради не мають права оголошувати себе пленарним засіданням Верховної Ради і ухвалювати закони від імені всього Українського народу. Це прямий замах на конституційний лад в державі, за який його замовникам і організаторам доведеться нести кримінальну відповідальність», - вважають автори документу.

У зв’язку з цим учасники Всеукраїнських зборів депутатів місцевих рад та представники української громадськості вимагають:

1.Прийняти на засіданнях місцевих рад рішення щодо невизнання та невиконання на території цих рад "законів", "постанов" та інших рішень, ухвалених під час «спроби узурпації влади».

2. Внести у порядок денний Верховної Ради законопроекти, які були "ухвалені" 4 квітня 2013 року , та розглянути їх на легітимному пленарному засіданні парламенту згідно з регламентом.

3. Не допустити проведення так званого референдуму, який має на меті продовження президентських повноважень Віктора Януковича.

4. Негайно призначити вибори Київського міського голови та Київської міської ради на червень 2013 року.

5. Скасувати пенсійну реформу, як того вимагає більшість громадян України.

6. Відправити у відставку Уряд Миколи Азарова, «який призвів до глибокої соціально-економічної кризи в Україн».

7. Оголосити проведення всеукраїнської акції протесту «Вставай, Україно!» в Києві у День Європи, 18 травня 2013 року, з вимогою провести дострокові президентські вибори після усунення від влади президента В.Януковича.

8.Звільнити всіх політичних в’язнів, зокрема, Юлію Тимошенко.