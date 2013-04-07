Яценюк: після того, як Луценко звільнився, до опозиції додалася сила

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам після закінчення мітингу опозиції проти дій влади.

“Я переконаний, що після того, як Юра звільнився, до опозиції додалась сила. Я впевнений в тому, що Юра в найкоротший термін повернеться до політичного життя”, - сказав А.Яценюк.

Водночас, відповідаючи на запитання, чому Ю.Луценко був звільнений саме сьогодні, А.Яценюк наголосив: “Я думаю, це не швидко звільнили, а незаконно ув’язнили. Те, що Віктор Янукович підписав указ (про помилування – УНІАН), це зрозуміло, що, в першу чергу, перемога особисто Юри, що Юра - це сильна і незламна людина”.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було заарештовано в грудні 2010 року. Генпрокуратура звинуватила його в перевищенні повноважень: Ю.Луценку інкримінували незаконне прийняття на роботу в міліцію свого особистого водія, надання йому державної квартири і нарахування пенсії, а також надмірно пишне святкування Дня міліції в пік економічної кризи в 2009 році.

Печерський районний суд Києва 27 лютого 2012 року засудив Ю.Луценка до 4 років ув'язнення з конфіскацією майна. Апеляційний суд Києва визнав вирок правомірним.

3 квітня Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ залишив без змін вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.

Водночас, сьогодні, 7 квітня, Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шістьох засуджених, у тому числі колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Луценка.