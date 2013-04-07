Звільнення Луценка пов'язують з успіхом місії Кваснєвського-Кокса

«Політика маневрів і блефу у відносинах України з ЄС і Росією більше неефективна», - про це заявив президент Інституту Горшеніна Вадим Омельченко, слова якого наводить lb.ua.

«Новина щодо помилування Луценка - це хороша новина. Не тільки тому, що на свободу вийде людина, вина якої сумнівна. Це говорить про те, що політика маневрів і блефу у відносинах України з ЄС і Росією більше неефективна, - сказав Вадим Омельченко. - У першу чергу, це заслуга і перемога місії Кваснєвського-Кокса. У другу чергу, слід звернути увагу на те, що ініціатива про помилування Луценка з'явилася відразу після заяви Москви про призупинення переговорів про створення консорціуму з ГТС і вже після того, як Росія формально відкинула пропозицію України щодо формату співпраці з Митним союзом. У свою чергу, Європа послала серйозний сигнал українській владі про те, що для продовження діалогу потрібні конкретні дії, і встановила чіткий дедлайн. Можна сказати, що Луценко зобов'язаний своїм звільненням місії Кокса-Квасьнєвського та Путіну».

За словами президента Інституту Горшеніна, найближчим часом покаже, наскільки може бути послідовна українська влада.

«Безумовно, важко назвати дії української влади послідовними і уявити собі, що рішення про позбавлення мандата Власенка та помилування Луценка приймалися в одному і тому ж місці, - підкреслив він. - Сподіваюся, що до послідовності її змусить не стільки логіка і політична прозорливість, скільки економічна ситуація, яка за оцінками наших експертів є дуже складною».

Як повідомлявУНІАН, сьогодні Президент Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Відповідний указ № 197/2013 опублікований на сайті Президента.

Цим же указом глава держави помилував колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука. Згідно з указом глави держави, Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до Віктора Януковича помилувати Юрія Луценка. Після цього Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення. Також про помилування Луценка до Януковича звернулася Наглядова місія Європарламенту в складі Пета Кокса та Олександра Кваснєвського.