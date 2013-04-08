Депутати вийшли з «Батьківщини» через кризу в опозиції – політолог

12:08, 08 квітня 2013
Політика
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Політолог, голова правління Центру політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко не вірить, що опозиція зможе мобілізувати людей на масові акції протесту.

Фесенко назвав причини виходу депутатів із лав «Батьківщини»

Про це він сказав в ефірі програми «Власний погляд» на телеканалі «Рада».

«Коли парламентська криза дійшла до певного піку, і напруга довго тримається висока, починається те, що називається «втома металу». Деякі опозиційні депутати не витримують, виходять з фракції. Тепер уже Анатолій Гриценко загрожує також вийти з партії, оскільки вважає, що рішення опозиції приймаються без обговорення з депутатами. Я думаю, що це прояв деяких кризових тенденцій всередині самої опозиції», – сказав політолог.

Фесенко вважає, що причин виходу депутатів із лав «Батьківщини» кілька.

«Я думаю, що тут кілька причин спрацьовує. По-перше, деяких з депутатів, які зараз перейшли в парламентську більшість, давно визначили як слабку ланку опозиції. По-друге, є незадоволення багатьох опозиційних депутатів внутрішньою ситуацією в «Батьківщині». Наприклад, Олег Канівець давно звертався до Яценюка і Турчинова з проханням вирішити його проблему. В обох випадках лідери опозиції не попередили можливих наслідків», – вважає експерт.

Політолог також переконаний, що в нинішній ситуації опозиція не здатна мобілізувати людей на масові акції протесту.

«Ми вже побачили, що у вівторок з темою київських виборів опозиційна акція не зовсім спрацювала. І в майбутньому її чекає фіаско», – упевнений Фесенко.

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