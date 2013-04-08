Депутати вийшли з «Батьківщини» через кризу в опозиції – політолог

Про це він сказав в ефірі програми «Власний погляд» на телеканалі «Рада».

«Коли парламентська криза дійшла до певного піку, і напруга довго тримається висока, починається те, що називається «втома металу». Деякі опозиційні депутати не витримують, виходять з фракції. Тепер уже Анатолій Гриценко загрожує також вийти з партії, оскільки вважає, що рішення опозиції приймаються без обговорення з депутатами. Я думаю, що це прояв деяких кризових тенденцій всередині самої опозиції», – сказав політолог.

Фесенко вважає, що причин виходу депутатів із лав «Батьківщини» кілька.

«Я думаю, що тут кілька причин спрацьовує. По-перше, деяких з депутатів, які зараз перейшли в парламентську більшість, давно визначили як слабку ланку опозиції. По-друге, є незадоволення багатьох опозиційних депутатів внутрішньою ситуацією в «Батьківщині». Наприклад, Олег Канівець давно звертався до Яценюка і Турчинова з проханням вирішити його проблему. В обох випадках лідери опозиції не попередили можливих наслідків», – вважає експерт.

Політолог також переконаний, що в нинішній ситуації опозиція не здатна мобілізувати людей на масові акції протесту.

«Ми вже побачили, що у вівторок з темою київських виборів опозиційна акція не зовсім спрацювала. І в майбутньому її чекає фіаско», – упевнений Фесенко.