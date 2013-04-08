ЗМІ: Проживання нардепів у київських готелях подорожчало на 14 мільйонів

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Вісник державних закупівель».

Послуги щодо забезпечення проживання народних депутатів у готелі «Національний» обійдуться у 6,8 млн грн, у готелі «Київ» – 20,7 млн грн, а в готелі "Україна" – 7,03 млн грн.

Водночас, проживання членів офіційних парламентських делегацій у готелі "Національний" коштуватимуть лише 647 тис. 923,93 грн, а в готелі «Київ» – 60 тис. 460 грн.

У 2012 році на проживання народних депутатів у готелях було витрачено 20,6 млн грн, що становить 4,7% від видатків на утримання Верховної Ради, зазначає УП.