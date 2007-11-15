Члени підготовчої групи з організації першого засідання ВР обрали голову

Підготовча група з організації першої сесії Верховної Ради VI скликання сформувала своє керівництво.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам повідомила представник Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

За її словами, на посаду голови групи одностайно обрано члена Партії регіонів Раїсу БОГАТИРЬОВУ, її заступником – члена НУ-НС Романа ЗВАРИЧА та секретарем – представника Блоку Литвина Ігоря ШАРОВА.

«Таким чином, політичним силам вдалося знайти компроміс», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, чи давала Р.БОГАТИРЬОВА згоду на своє обрання, зважаючи на те, що вона відсутня на засіданні групи, Г.ГЕРМАН наголосила, що Р.БОГАТИРЬОВА готова обійняти посаду голови Підготовчої групи.

Вона також повідомила, що зараз на засіданні Підготовчої групи головує представник НУ-НС Роман ЗВАРИЧ.