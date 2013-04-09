В Європарламенті закликають Україну не зупинятися на помилуванні Луценка

Про це йдеться у його заяві, текст якої передано УНІАН.

“Я вітаю цю дію, як позитивний та значний, але все ще не достатній крок до виконання вимог ЄС на шляху до більшої інтеграції України з Європейським Союзом”, - заявив Я.Протасевич.

Віце-президент Європарламенту зазначив, що вважає рішення про звільнення Ю.Луценка важливим сигналом того, що Україна бажає виконати критерії ЄС для підписання угоди про асоціацію і брати до уваги вимоги ЄС щодо вирішення проблем, які стосуються вибіркового застосування правосуддя

“В цьому контексті я закликаю український уряд продовжити позитивний тренд в діях та здійснити всі необхідні реформи, а також вирішити справу Юлії Тимошенко в схожому напрямку зі справою Ю.Луценка”, - наголосив Я.Протасевич.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня Президент України Віктор Янукович підписав указ про помилування шести засуджених, у тому числі - колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього міністра охорони навколишнього середовища Георгія Філіпчука.

Згідно з указом глави держави, Ю.Луценко звільнений від подальшого відбування основного покарання, а Г.Філіпчук - від основного і додаткових покарань.

Раніше омбудсмен Валерія Лутковська направила звернення до В.Януковича помилувати Ю.Луценка. Після цього В.Янукович звернувся до Комісії при Президентові України з питань помилування з проханням невідкладно розглянути це звернення.