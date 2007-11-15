Азаров розповів журналістам, яка коаліція йому більше подобається

Партія регіонів працює над створенням «ефективної коаліції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам заявив представник Партії регіонів, перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

«Ми реально розуміємо політичну ситуацію, ми реально розуміємо демократичні процеси, і ми працюємо в тому напрямі, щоб ефективно працювала Верховна Рада і, відповідно, уряд», - наголосив М.АЗАРОВ.

За його словами, Партія регіонів працює над створенням «ефективної коаліції».

Після уточнення журналістів, чи йдеться про широку коаліцію, М.АЗАРОВ відповів: «Вам подобаються слова «широка», «демократична», а мені більше подобається визначення «ефективна» коаліція, яка здатна створити уряд і здатна проводити необхідні в країні реформи». «Над створенням такої коаліції Партія регіонів дуже серйозно працює», - додав він.

На запитання журналістів, з якими політичними силами працює Партія регіонів у цьому напрямі, М.АЗАРОВ відповів: «Працюємо з політичними партіями, які входять до парламенту».