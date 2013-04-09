Тягнибок, Кличко і Яценюк сьогодні «піднімають» Луцьк (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», марш на чолі з лідерами «Свободи» Олегом Тягнибоком, фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком та партії «УДАР» Віталієм Кличком рушив із Київського до Театрального майдану.

Учасники акції, що йдуть у супроводі барабанщиків, скандують гасла: «Банду – геть!», «Януковича – на нари!», «Україна – понад усе!» тощо.

Попереду колони активісти розгорнули великий Державний прапор України.

За даними Сектору зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області, на початку акції на Київському майдані зібралося близько 600 осіб.

До охорони громадського порядку залучено понад 100 працівників міліції.