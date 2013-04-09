Тягнибок, Кличко і Яценюк сьогодні «піднімають» Луцьк (фото)
17:12, 09 квітня 2013Політика
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У Луцьку розпочалася акція в рамках всеукраїнської кампанії «Вставай, Україно!».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», марш на чолі з лідерами «Свободи» Олегом Тягнибоком, фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком та партії «УДАР» Віталієм Кличком рушив із Київського до Театрального майдану.
Акція ”Вставай, Україно!” в Луцьку / Фото з сайту ”Батьківщини”
Учасники акції, що йдуть у супроводі барабанщиків, скандують гасла: «Банду – геть!», «Януковича – на нари!», «Україна – понад усе!» тощо.
Попереду колони активісти розгорнули великий Державний прапор України.
За даними Сектору зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Волинській області, на початку акції на Київському майдані зібралося близько 600 осіб.
На акцію підтягуються жителі Луцька / Фото з сайту ”Батьківщини”
До охорони громадського порядку залучено понад 100 працівників міліції.
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